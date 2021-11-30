https://ria.ru/20211130/shinomontazh-1761366810.html

Три основные ошибки при замене шин

Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже - РИА Новости, 30.11.2021

Три основные ошибки при замене шин

В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T01:16

2021-11-30T01:16

2021-11-30T01:16

авилон

volkswagen group

авто

константин епанешников

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Но все же можно выделить несколько типичных ошибок, добавил он, например, ошибки при снятии колеса с диска и установке его на диск.Еще одна распространенная ошибка, по мнению собеседника агентства, связана с неправильной балансировкой колеса либо балансировкой на оборудовании, которое не проходило поверку. Этот существенный недочет может привести к дисбалансу при движении, к сильной вибрации всего автомобиля или рулевого колеса.Епанешников также обратил внимание на установку неверного давления в колесе, не соответствующего уровню, заявленному производителем автомобиля. Как следствие – неравномерный износ шины.

https://ria.ru/20211116/shinomontazh-1759212057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авилон , volkswagen group, авто, константин епанешников