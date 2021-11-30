Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/shinomontazh-1761366810.html
Три основные ошибки при замене шин
Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже - РИА Новости, 30.11.2021
Три основные ошибки при замене шин
В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T01:16
2021-11-30T01:16
авилон
volkswagen group
авто
константин епанешников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758408648_0:178:3177:1965_1920x0_80_0_0_1045f1b89ac613cc421ced99e28ac000.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Но все же можно выделить несколько типичных ошибок, добавил он, например, ошибки при снятии колеса с диска и установке его на диск.Еще одна распространенная ошибка, по мнению собеседника агентства, связана с неправильной балансировкой колеса либо балансировкой на оборудовании, которое не проходило поверку. Этот существенный недочет может привести к дисбалансу при движении, к сильной вибрации всего автомобиля или рулевого колеса.Епанешников также обратил внимание на установку неверного давления в колесе, не соответствующего уровню, заявленному производителем автомобиля. Как следствие – неравномерный износ шины.
https://ria.ru/20211116/shinomontazh-1759212057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758408648_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_fb68947667cdd0f49486e9b35adafd71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авилон , volkswagen group, авто, константин епанешников
01:16 30.11.2021
 
Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже

Автоэксперт Епанешников предупредил о трех основных ошибках, допускаемых при шиномонтаже

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСезонная замена автомобильной резины на зимнюю
Сезонная замена автомобильной резины на зимнюю - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.
Но все же можно выделить несколько типичных ошибок, добавил он, например, ошибки при снятии колеса с диска и установке его на диск.
"Если эту работу выполняет неопытный механик, то существует вероятность повредить обод шины и вывести ее из строя. Шина будет сдуваться, если обод будет порван, то она не будет держать форму, что в итоге грозит разрушением колеса при движении. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя", — отметил автоэксперт.
Еще одна распространенная ошибка, по мнению собеседника агентства, связана с неправильной балансировкой колеса либо балансировкой на оборудовании, которое не проходило поверку. Этот существенный недочет может привести к дисбалансу при движении, к сильной вибрации всего автомобиля или рулевого колеса.
Епанешников также обратил внимание на установку неверного давления в колесе, не соответствующего уровню, заявленному производителем автомобиля. Как следствие – неравномерный износ шины.
Шиномонтаж - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 01:15
Автоэксперт объяснил, как "разводят" на ненужные услуги на шиномонтаже
 
АвилонVolkswagen GroupАвтоКонстантин Епанешников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР
11:11В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"
11:10Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
11:09В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
11:07Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом
11:07Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
11:07Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
10:46Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
10:44Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России
10:44В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
10:43Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми
10:40В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
Лента новостейМолния
Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВРВ Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"Умер конструктор космических аппаратов Руслан КомаевВ России вырастет пошлина на вывоз лома черных металловХабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой домКосмические туристы помогут провести эксперименты на МКСВо Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийствеПервые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в РоссииРоссия доставит в Кабул партию гуманитарной помощиПрезидент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в РоссииВ МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из КабулаНовым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта ИдзумиВ очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара