https://ria.ru/20211130/shinomontazh-1761366810.html
Три основные ошибки при замене шин
Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже - РИА Новости, 30.11.2021
Три основные ошибки при замене шин
В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T01:16
2021-11-30T01:16
2021-11-30T01:16
авилон
volkswagen group
авто
константин епанешников
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.Но все же можно выделить несколько типичных ошибок, добавил он, например, ошибки при снятии колеса с диска и установке его на диск.Еще одна распространенная ошибка, по мнению собеседника агентства, связана с неправильной балансировкой колеса либо балансировкой на оборудовании, которое не проходило поверку. Этот существенный недочет может привести к дисбалансу при движении, к сильной вибрации всего автомобиля или рулевого колеса.Епанешников также обратил внимание на установку неверного давления в колесе, не соответствующего уровню, заявленному производителем автомобиля. Как следствие – неравномерный износ шины.
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авилон , volkswagen group, авто, константин епанешников
Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
Автоэксперт Епанешников предупредил о трех основных ошибках, допускаемых при шиномонтаже
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
В шиномонтаже нет главных ошибок, даже мелкие недочеты так или иначе могут повлиять на состояние автомобиля и его дальнейшую эксплуатацию, рассказал агентству "Прайм"
директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen
" Константин Епанешников
.
Но все же можно выделить несколько типичных ошибок, добавил он, например, ошибки при снятии колеса с диска и установке его на диск.
"Если эту работу выполняет неопытный механик, то существует вероятность повредить обод шины и вывести ее из строя. Шина будет сдуваться, если обод будет порван, то она не будет держать форму, что в итоге грозит разрушением колеса при движении. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя", — отметил автоэксперт.
Еще одна распространенная ошибка, по мнению собеседника агентства, связана с неправильной балансировкой колеса либо балансировкой на оборудовании, которое не проходило поверку. Этот существенный недочет может привести к дисбалансу при движении, к сильной вибрации всего автомобиля или рулевого колеса.
Епанешников также обратил внимание на установку неверного давления в колесе, не соответствующего уровню, заявленному производителем автомобиля. Как следствие – неравномерный износ шины.