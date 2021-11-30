https://ria.ru/20211130/sertifikat-1761557398.html

Евродепутат призвал ЕС признать сертификаты вакцинированных "Спутником V"

Евродепутат призвал ЕС признать сертификаты вакцинированных "Спутником V" - РИА Новости, 30.11.2021

Евродепутат призвал ЕС признать сертификаты вакцинированных "Спутником V"

Сертификаты вакцинированных от коронавируса российским "Спутником V" должны признаваться в ЕС, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna - в России, заявил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T23:39

2021-11-30T23:39

2021-11-30T23:39

распространение коронавируса

в мире

нил ушаков

сан-марино

рига

российский фонд прямых инвестиций

европарламент

россия

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РИГА, 30 ноя – РИА Новости. Сертификаты вакцинированных от коронавируса российским "Спутником V" должны признаваться в ЕС, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna - в России, заявил экс-мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков."ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины. Сертификаты со "Спутником" должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna - в России. Нельзя допустить нового закрытия границ", - написал Ушаков в Facebook."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20211130/pandemiya-1761454671.html

сан-марино

рига

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в мире, нил ушаков, сан-марино, рига, российский фонд прямых инвестиций, европарламент, россия