https://ria.ru/20211130/sberbank-1761392147.html

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 30.11.2021

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставку по одному из вкладов, максимальная базовая ставка в банке теперь составляет 7,01%; по остальным вкладам ставки сохранены, следует из... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:42

2021-11-30T09:42

2021-11-30T09:42

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сбербанк повысил ставку по одному из вкладов, максимальная базовая ставка в банке теперь составляет 7,01%; по остальным вкладам ставки сохранены, следует из сообщения банка и информации на его сайте."С 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм. Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%", - сказано в сообщении.Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно, минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей.При этом по базовым вкладам ставки остаются неизменными: максимальная ставка в 3,56% доступна по вкладу без частичного пополнения и снятия при сумме вклада от 400 тысяч рублей и сроке размещения один-два года.Также с 30 ноября банк запустил новый промовклад — "Активный возраст". Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины — от 60 лет. Ставка — 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада - от 10 000 до 500 000 рублей.

https://realty.ria.ru/20211118/nabiullina-1759608902.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сбербанк россии