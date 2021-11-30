https://ria.ru/20211130/sberbank-1761392147.html
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Сбербанк повысил ставки по вкладам - РИА Новости, 30.11.2021
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Сбербанк повысил ставку по одному из вкладов, максимальная базовая ставка в банке теперь составляет 7,01%; по остальным вкладам ставки сохранены, следует из... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:42
2021-11-30T09:42
2021-11-30T09:42
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сбербанк повысил ставку по одному из вкладов, максимальная базовая ставка в банке теперь составляет 7,01%; по остальным вкладам ставки сохранены, следует из сообщения банка и информации на его сайте."С 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм. Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%", - сказано в сообщении.Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно, минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей.При этом по базовым вкладам ставки остаются неизменными: максимальная ставка в 3,56% доступна по вкладу без частичного пополнения и снятия при сумме вклада от 400 тысяч рублей и сроке размещения один-два года.Также с 30 ноября банк запустил новый промовклад — "Активный возраст". Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины — от 60 лет. Ставка — 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада - от 10 000 до 500 000 рублей.
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экономика, сбербанк россии
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Сбербанк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сбербанк
повысил ставку по одному из вкладов, максимальная базовая ставка в банке теперь составляет 7,01%; по остальным вкладам ставки сохранены, следует из сообщения банка и информации на его сайте.
"С 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм. Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%", - сказано в сообщении.
Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно, минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей.
При этом по базовым вкладам ставки остаются неизменными: максимальная ставка в 3,56% доступна по вкладу без частичного пополнения и снятия при сумме вклада от 400 тысяч рублей и сроке размещения один-два года.
Также с 30 ноября банк запустил новый промовклад — "Активный возраст". Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины — от 60 лет. Ставка — 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада - от 10 000 до 500 000 рублей.