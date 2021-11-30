https://ria.ru/20211130/saratov-1761456387.html
Саратовец, 580 раз ударивший ножом знакомого, предстанет перед судом
Саратовец, 580 раз ударивший ножом знакомого, предстанет перед судом - РИА Новости, 30.11.2021
Саратовец, 580 раз ударивший ножом знакомого, предстанет перед судом
Житель Саратова, который из ревности забил камнем и более 580 раз ударил ножом знакомого, предстанет перед судом, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:32
2021-11-30T14:32
2021-11-30T14:35
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Житель Саратова, который из ревности забил камнем и более 580 раз ударил ножом знакомого, предстанет перед судом, сообщает СУСК по региону.По данным следствия, в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года 31-летний мужчина вместе со своей сожительницей находился в принадлежащей ей квартире в доме по улице Огородной в Саратове. В гости к ним пришли двое знакомых. Ближе к полуночи один из них уехал домой, а со вторым 31-летний мужчина направился в магазин. По пути обвиняемый высказал приятелю претензии, посчитав, что тот оказывал знаки внимания его сожительнице, и дважды ударил его кулаком по голове. Молодой человек попытался убежать, но злоумышленник схватил с земли камень и бросил ему в спину, от чего тот упал. Подбежав к пострадавшему, обвиняемый схватил тот же камень и не менее 30 раз ударил по голове и туловищу. Затем мужчина достал раскладной нож и более 580 раз ударил им знакомого по голове, телу, рукам и ногам, после чего скрылся с места происшествия.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший скончался в результате травмы головы с переломом черепа, множественных колото-резаных и резаных непроникающих ранений тела, а также переохлаждения. Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска, судом обвиняемый помещен под стражу."Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие совершение обвиняемым инкриминируемого ему деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211020/sud-1755394360.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
14:32 30.11.2021 (обновлено: 14:35 30.11.2021)
Саратовец, 580 раз ударивший ножом знакомого, предстанет перед судом
В Саратове будут судить мужчину, забившего камнем и 580 раз ударившего ножом знакомого
САМАРА, 30 ноя – РИА Новости.
Житель Саратова
, который из ревности забил камнем и более 580 раз ударил ножом знакомого, предстанет перед судом, сообщает СУСК по региону.
По данным следствия, в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года 31-летний мужчина вместе со своей сожительницей находился в принадлежащей ей квартире в доме по улице Огородной в Саратове. В гости к ним пришли двое знакомых. Ближе к полуночи один из них уехал домой, а со вторым 31-летний мужчина направился в магазин. По пути обвиняемый высказал приятелю претензии, посчитав, что тот оказывал знаки внимания его сожительнице, и дважды ударил его кулаком по голове. Молодой человек попытался убежать, но злоумышленник схватил с земли камень и бросил ему в спину, от чего тот упал. Подбежав к пострадавшему, обвиняемый схватил тот же камень и не менее 30 раз ударил по голове и туловищу. Затем мужчина достал раскладной нож и более 580 раз ударил им знакомого по голове, телу, рукам и ногам, после чего скрылся с места происшествия.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший скончался в результате травмы головы с переломом черепа, множественных колото-резаных и резаных непроникающих ранений тела, а также переохлаждения. Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска, судом обвиняемый помещен под стражу.
"Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие совершение обвиняемым инкриминируемого ему деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.