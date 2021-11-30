https://ria.ru/20211130/samolet-1761467373.html

ОАК завершила постройку первого самолета с российским композитным крылом

ОАК завершила постройку первого самолета с российским композитным крылом - РИА Новости, 30.11.2021

ОАК завершила постройку первого самолета с российским композитным крылом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") завершила постройку первого пассажирского самолета МС-21-300 с российским композитным крылом,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:03

2021-11-30T15:03

2021-11-30T15:03

экономика

технологии

сша

сергей чемезов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

иркут (корпорация)

иркутский авиационный завод

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") завершила постройку первого пассажирского самолета МС-21-300 с российским композитным крылом, сообщает пресс-служба "Ростеха"."Корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершила постройку первого самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства", - говорится в сообщении.Во вторник, 30 ноября, самолет был переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода – филиала ПАО "Корпорация "Иркут" - в летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету.Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началось после введения США торговых ограничения в отношении компании "АэроКомпозит" в сентябре 2018 года."Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что специалисты "Иркута" в максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке серийных самолетов с российским крылом. Сборка первого лайнера - большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и ещё одна победа над санкциями", - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.Госкорпорация отмечает, что доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий "Росатома". Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии "АэроКомпозит-Ульяновск". При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

https://ria.ru/20211129/samolety-1761189864.html

https://ria.ru/20211130/istrebiteli-1761453612.html

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экономика, технологии, сша, сергей чемезов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иркут (корпорация), иркутский авиационный завод, россия