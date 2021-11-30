https://ria.ru/20211130/sakhalin-1761438054.html

Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали помощь

Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали помощь - РИА Новости, 30.11.2021

Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали помощь

Руководство сахалинской школы, в которой учительница играла с детьми на раздевание, приняло необходимые меры, чтобы больше подобных ситуаций не происходило,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:27

2021-11-30T13:27

2021-11-30T13:27

происшествия

образование - общество

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Руководство сахалинской школы, в которой учительница играла с детьми на раздевание, приняло необходимые меры, чтобы больше подобных ситуаций не происходило, кроме того, с учениками работал психолог, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования по Сахалинской области.По данным местных СМИ, в школе одного из сел Томаринского района учительница организовала с восьмиклассниками игру в "камень, ножницы, бумага" на раздевание. Родители, узнав об этом, возмутились и обратились в соответствующие органы."Данная ситуация произошла во время внеурочного занятия. После того, как о произошедшем стало известно, в образовательном учреждении провели служебную проверку. Со школьниками, задействованными в игре, работал психолог. С родителями учеников восьмого класса провели собрание, на котором большинство его участников признало поведение педагога недопустимым", – рассказали РИА Новости в пресс-службе областного министерства образования.Как упомянули в пресс-службе, на следующий день после инцидента педагог уволилась по собственному желанию. Министерство образования считает такое поведение учителя недопустимым.

https://ria.ru/20211126/igry-1760833290.html

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сахалинская область

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происшествия, образование - общество, сахалинская область