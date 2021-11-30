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https://ria.ru/20211130/sakhalin-1761438054.html
Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали помощь
Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали помощь - РИА Новости, 30.11.2021
Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали помощь
Руководство сахалинской школы, в которой учительница играла с детьми на раздевание, приняло необходимые меры, чтобы больше подобных ситуаций не происходило,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:27
2021-11-30T13:27
происшествия
образование - общество
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Руководство сахалинской школы, в которой учительница играла с детьми на раздевание, приняло необходимые меры, чтобы больше подобных ситуаций не происходило, кроме того, с учениками работал психолог, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования по Сахалинской области.По данным местных СМИ, в школе одного из сел Томаринского района учительница организовала с восьмиклассниками игру в "камень, ножницы, бумага" на раздевание. Родители, узнав об этом, возмутились и обратились в соответствующие органы."Данная ситуация произошла во время внеурочного занятия. После того, как о произошедшем стало известно, в образовательном учреждении провели служебную проверку. Со школьниками, задействованными в игре, работал психолог. С родителями учеников восьмого класса провели собрание, на котором большинство его участников признало поведение педагога недопустимым", – рассказали РИА Новости в пресс-службе областного министерства образования.Как упомянули в пресс-службе, на следующий день после инцидента педагог уволилась по собственному желанию. Министерство образования считает такое поведение учителя недопустимым.
https://ria.ru/20211126/igry-1760833290.html
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происшествия, образование - общество, сахалинская область
13:27 30.11.2021
 
Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали помощь

Сахалинским школьникам, игравшим на раздевание с педагогом, оказали психологическую помощь

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Руководство сахалинской школы, в которой учительница играла с детьми на раздевание, приняло необходимые меры, чтобы больше подобных ситуаций не происходило, кроме того, с учениками работал психолог, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования по Сахалинской области.
По данным местных СМИ, в школе одного из сел Томаринского района учительница организовала с восьмиклассниками игру в "камень, ножницы, бумага" на раздевание. Родители, узнав об этом, возмутились и обратились в соответствующие органы.
Пустые парты в одном из классов школы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:31
На Сахалине учительница сыграла с детьми в игру на раздевание, пишут СМИ
"Данная ситуация произошла во время внеурочного занятия. После того, как о произошедшем стало известно, в образовательном учреждении провели служебную проверку. Со школьниками, задействованными в игре, работал психолог. С родителями учеников восьмого класса провели собрание, на котором большинство его участников признало поведение педагога недопустимым", – рассказали РИА Новости в пресс-службе областного министерства образования.
Как упомянули в пресс-службе, на следующий день после инцидента педагог уволилась по собственному желанию. Министерство образования считает такое поведение учителя недопустимым.
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