https://ria.ru/20211130/rybinsk-1761420154.html

Дело о ДТП с участием мэра Рыбинска прекратили по примирению сторон

Дело о ДТП с участием мэра Рыбинска прекратили по примирению сторон - РИА Новости, 30.11.2021

Дело о ДТП с участием мэра Рыбинска прекратили по примирению сторон

Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова, после которого двое были госпитализированы, прекращено в связи с примирением сторон, сообщила... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:01

2021-11-30T12:01

2021-11-30T12:02

происшествия

рыбинск

ярославская область

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова, после которого двое были госпитализированы, прекращено в связи с примирением сторон, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.Ранее администрация Рыбинска сообщила, что утром 9 сентября Добряков за рулем Lexus GX460 столкнулся с "ВАЗ-2110" в Мышкинском районе Ярославской области, водитель и пассажир "десятки" госпитализированы, а глава города получил ушибы. Отмечалось, что ДТП произошло в условиях плохой видимости и дождя. Позже Добряков написал в Facebook, что выехал на встречную полосу, а потому несет ответственность. Чиновник сообщил, что сразу вызвал скорую помощь, сам "прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания".По данным Мышкинского райсуда, Добряков обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем… правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Во вторник состоялось первое заседание по делу."Постановлением Мышкинского районного суда Ярославской области от 30 ноября 2021 года уголовное дело по обвинению Дениса Добрякова… прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего. Постановление в законную силу не вступило", - сообщила Козлова.Рыбинск – второй по величине город Ярославской области после Ярославля. Добряков в сентябре был избран мэром на второй срок.

https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749364710.html

https://ria.ru/20211113/lyubarskiy-1758872364.html

рыбинск

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