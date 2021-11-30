Судьба рубля до конца года определена

Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
Аналитик Маслов спрогнозировал, что рубль больше не будет падать до конца года
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
Он перечислил факторы, повлиявшие на поведение российской валюты. Речь идет о геополитических рисках, появившихся "на фоне передвижений российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины, что насторожило представителей США и ЕС". Среди других причин — резкое укрепление американской валюты после того, как Сенат утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС, а также новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке и уже распространившийся в Германии, Австралии и Нидерландах, обращает внимание аналитик. Он также указывает на давление на нефтяные котировки, которые, впрочем, успели немного восстановиться.
"Несмотря на вышеописанные факторы, сегодня нет причин полагать, что российская валюта продолжит ослабление прежними темпами, и, скорее всего, она останется в пределах нашего базового диапазона в 71,5–74 рубля за доллар. В то же время стоит понимать, что рубль останется в вышеописанном коридоре еще продолжительное время, и вряд ли вернется к уровням лета 2020 года в обозримом будущем", — подчеркнул Маслов.