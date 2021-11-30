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Судьба рубля до конца года определена

Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года - РИА Новости, 30.11.2021

Судьба рубля до конца года определена

Рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T03:18

2021-11-30T03:18

2021-11-30T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

украина

сша

нидерланды

федеральная резервная система сша

андрей маслов

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Он перечислил факторы, повлиявшие на поведение российской валюты. Речь идет о геополитических рисках, появившихся "на фоне передвижений российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины, что насторожило представителей США и ЕС". Среди других причин — резкое укрепление американской валюты после того, как Сенат утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС, а также новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке и уже распространившийся в Германии, Австралии и Нидерландах, обращает внимание аналитик. Он также указывает на давление на нефтяные котировки, которые, впрочем, успели немного восстановиться.

украина

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, украина, сша, нидерланды, федеральная резервная система сша, андрей маслов, джером пауэлл