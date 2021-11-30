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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211130/rubl-1761368434.html
Судьба рубля до конца года определена
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года - РИА Новости, 30.11.2021
Судьба рубля до конца года определена
Рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:18
2021-11-30T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
украина
сша
нидерланды
федеральная резервная система сша
андрей маслов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Он перечислил факторы, повлиявшие на поведение российской валюты. Речь идет о геополитических рисках, появившихся "на фоне передвижений российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины, что насторожило представителей США и ЕС". Среди других причин — резкое укрепление американской валюты после того, как Сенат утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС, а также новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке и уже распространившийся в Германии, Австралии и Нидерландах, обращает внимание аналитик. Он также указывает на давление на нефтяные котировки, которые, впрочем, успели немного восстановиться.
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экономика, рубль, украина, сша, нидерланды, федеральная резервная система сша, андрей маслов, джером пауэлл
03:18 30.11.2021
 
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года

Аналитик Маслов спрогнозировал, что рубль больше не будет падать до конца года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкДевушка у входа в обменный пункт валют
Девушка у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
Он перечислил факторы, повлиявшие на поведение российской валюты. Речь идет о геополитических рисках, появившихся "на фоне передвижений российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины, что насторожило представителей США и ЕС". Среди других причин — резкое укрепление американской валюты после того, как Сенат утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС, а также новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке и уже распространившийся в Германии, Австралии и Нидерландах, обращает внимание аналитик. Он также указывает на давление на нефтяные котировки, которые, впрочем, успели немного восстановиться.
"Несмотря на вышеописанные факторы, сегодня нет причин полагать, что российская валюта продолжит ослабление прежними темпами, и, скорее всего, она останется в пределах нашего базового диапазона в 71,5–74 рубля за доллар. В то же время стоит понимать, что рубль останется в вышеописанном коридоре еще продолжительное время, и вряд ли вернется к уровням лета 2020 года в обозримом будущем", — подчеркнул Маслов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльУкраинаСШАНидерландыФедеральная резервная система СШААндрей МасловДжером Пауэлл
 
 
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