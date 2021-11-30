https://ria.ru/20211130/rozhdestvo-1761238702.html
Эксперты рассказали о доступных россиянам рождественских ярмарках в Европе
Эксперты рассказали о доступных россиянам рождественских ярмарках в Европе - РИА Новости, 30.11.2021
Эксперты рассказали о доступных россиянам рождественских ярмарках в Европе
В 2021 году российские туристы могут попасть на рождественские празднования в некоторые европейские страны, эксперты рассказали, куда ехать и с какими... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T05:16
2021-11-30T05:16
2021-11-30T05:16
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2021 году российские туристы могут попасть на рождественские празднования в некоторые европейские страны, эксперты рассказали, куда ехать и с какими ограничениями придется столкнуться, сообщает TourDom.Так, в Будапеште в новогодние дни запланированы ярмарки перед базиликой святого Иштвана и на площади Вёрёшмарти. Там будут рождественская елка, каток, световое шоу, концерты, сувениры и венгерские блюда. Посетить эти мероприятия можно только с сертификатом о вакцинации на английском языке. Понадобится также удостоверение личности с фото. Еще один вариант – Сербия. В Белграде во второй половине декабря проводится ежегодная новогодняя ярмарка. Там гостей ждет пивной фестиваль, парк развлечений, каток, различные музыкальные мероприятия. Особых ограничений нет – максимум потребуется носить маски в общественных местах. Как отмечают в туроператорских компаниях, по остальным направлениям информация появится не ранее чем за две недели до праздников. Каждая страна ориентируется на внутреннюю эпидемиологическую обстановку.
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католическое рождество, белград (город), венгрия, сербия, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Эксперты рассказали о доступных россиянам рождественских ярмарках в Европе
Российские туристы могут попасть на рождественские ярмарки в Венгрии и Сербии
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
В 2021 году российские туристы могут попасть на рождественские празднования в некоторые европейские страны, эксперты рассказали, куда ехать и с какими ограничениями придется столкнуться, сообщает
TourDom.
Так, в Будапеште в новогодние дни запланированы ярмарки перед базиликой святого Иштвана и на площади Вёрёшмарти. Там будут рождественская елка, каток, световое шоу, концерты, сувениры и венгерские блюда. Посетить эти мероприятия можно только с сертификатом о вакцинации на английском языке. Понадобится также удостоверение личности с фото.
Еще один вариант – Сербия. В Белграде во второй половине декабря проводится ежегодная новогодняя ярмарка. Там гостей ждет пивной фестиваль, парк развлечений, каток, различные музыкальные мероприятия. Особых ограничений нет – максимум потребуется носить маски в общественных местах.
Как отмечают в туроператорских компаниях, по остальным направлениям информация появится не ранее чем за две недели до праздников. Каждая страна ориентируется на внутреннюю эпидемиологическую обстановку.