https://ria.ru/20211130/rozhdestvo-1761238702.html

Эксперты рассказали о доступных россиянам рождественских ярмарках в Европе

Эксперты рассказали о доступных россиянам рождественских ярмарках в Европе - РИА Новости, 30.11.2021

Эксперты рассказали о доступных россиянам рождественских ярмарках в Европе

В 2021 году российские туристы могут попасть на рождественские празднования в некоторые европейские страны, эксперты рассказали, куда ехать и с какими... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T05:16

2021-11-30T05:16

2021-11-30T05:16

туризм

католическое рождество

белград (город)

венгрия

сербия

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2021 году российские туристы могут попасть на рождественские празднования в некоторые европейские страны, эксперты рассказали, куда ехать и с какими ограничениями придется столкнуться, сообщает TourDom.Так, в Будапеште в новогодние дни запланированы ярмарки перед базиликой святого Иштвана и на площади Вёрёшмарти. Там будут рождественская елка, каток, световое шоу, концерты, сувениры и венгерские блюда. Посетить эти мероприятия можно только с сертификатом о вакцинации на английском языке. Понадобится также удостоверение личности с фото. Еще один вариант – Сербия. В Белграде во второй половине декабря проводится ежегодная новогодняя ярмарка. Там гостей ждет пивной фестиваль, парк развлечений, каток, различные музыкальные мероприятия. Особых ограничений нет – максимум потребуется носить маски в общественных местах. Как отмечают в туроператорских компаниях, по остальным направлениям информация появится не ранее чем за две недели до праздников. Каждая страна ориентируется на внутреннюю эпидемиологическую обстановку.

https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761206760.html

белград (город)

венгрия

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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