https://ria.ru/20211130/rossiya-1761519950.html
Россия следит за действиями НАТО у своих границ, заявил Патрушев
Россия следит за действиями НАТО у своих границ, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.11.2021
Россия следит за действиями НАТО у своих границ, заявил Патрушев
Россия будет тщательно следить за действиями войск НАТО и Украины у своих границ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:22
2021-11-30T18:22
2021-11-30T18:22
безопасность
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сша
николай патрушев
совет безопасности рф
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россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия будет тщательно следить за действиями войск НАТО и Украины у своих границ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ", - сказал Патрушев "Российской газете".
https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html
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безопасность, украина, сша, николай патрушев, совет безопасности рф, нато, россия
Россия следит за действиями НАТО у своих границ, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: Россия тщательно следит за действиями НАТО у своих границ