https://ria.ru/20211130/rossiya-1761519950.html

Россия следит за действиями НАТО у своих границ, заявил Патрушев

Россия следит за действиями НАТО у своих границ, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.11.2021

Россия следит за действиями НАТО у своих границ, заявил Патрушев

Россия будет тщательно следить за действиями войск НАТО и Украины у своих границ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:22

2021-11-30T18:22

2021-11-30T18:22

безопасность

украина

сша

николай патрушев

совет безопасности рф

нато

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия будет тщательно следить за действиями войск НАТО и Украины у своих границ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ", - сказал Патрушев "Российской газете".

https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html

украина

сша

россия

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безопасность, украина, сша, николай патрушев, совет безопасности рф, нато, россия