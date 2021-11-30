https://ria.ru/20211130/rossiya-1761477124.html
Россия всегда будет руководствоваться своими интересами, заявил Путин
Россия всегда будет руководствоваться своими интересами, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Россия всегда будет руководствоваться своими интересами, заявил Путин
Россия всегда руководствовалась и будет руководствоваться своими интересами, но с уважением относиться к интересам партнеров, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:38
2021-11-30T15:38
2021-11-30T16:11
владимир путин
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757600456_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dc8ee6384b5e7922654835f11aa01c0.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия всегда руководствовалась и будет руководствоваться своими интересами, но с уважением относиться к интересам партнеров, сказал президент РФ Владимир Путин."Что касается роста мощи Китая. Мощь Китая растёт, мы это видим, все это видят. Прежде всего, экономическая мощь. Но почему мы должны руководствоваться в выстраивании своей политики интересами третьих стран? Мы всегда руководствовались и в будущем будем руководствоваться интересами исключительно народа Российской Федерации. При этом мы всегда с уважением относимся к интересам наших партнёров на международной арене и ценим, когда к нам относятся так же. Вот Китай относится к нам так же", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".
https://ria.ru/20211119/lavrov-1759826531.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757600456_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1b428ed6af07b54c531762b8ce504983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире, китай
15:38 30.11.2021 (обновлено: 16:11 30.11.2021)
Россия всегда будет руководствоваться своими интересами, заявил Путин
Президент Путин: Россия руководствовалась и будет руководствоваться своими интересами