https://ria.ru/20211130/rossiya-1761477124.html

Россия всегда будет руководствоваться своими интересами, заявил Путин

Россия всегда будет руководствоваться своими интересами, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021

Россия всегда будет руководствоваться своими интересами, заявил Путин

Россия всегда руководствовалась и будет руководствоваться своими интересами, но с уважением относиться к интересам партнеров, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:38

2021-11-30T15:38

2021-11-30T16:11

владимир путин

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

в мире

китай

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия всегда руководствовалась и будет руководствоваться своими интересами, но с уважением относиться к интересам партнеров, сказал президент РФ Владимир Путин."Что касается роста мощи Китая. Мощь Китая растёт, мы это видим, все это видят. Прежде всего, экономическая мощь. Но почему мы должны руководствоваться в выстраивании своей политики интересами третьих стран? Мы всегда руководствовались и в будущем будем руководствоваться интересами исключительно народа Российской Федерации. При этом мы всегда с уважением относимся к интересам наших партнёров на международной арене и ценим, когда к нам относятся так же. Вот Китай относится к нам так же", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759826531.html

россия

китай

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2021

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владимир путин, россия, в мире, китай