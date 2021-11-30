https://ria.ru/20211130/rosgvardiya-1761379332.html

"Ъ": четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

"Ъ": четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях - РИА Новости, 30.11.2021

"Ъ": четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищениях. Соответствующую информацию распространила газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:31

2021-11-30T07:31

2021-11-30T07:41

происшествия

главное военное следственное управление

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищениях. Соответствующую информацию распространила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По сведениям издания, против офицеров планируется возбуждение уголовного дела."Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии", - пишет "Коммерсант".Офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость", которая должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства, но так и не заработала. Создание системы обошлось в 192 миллиона рублей, эти средства были полностью "освоены".Под подозрение, по сведениям издания, попали генерал-майор Андрей Козлов, генерал-лейтенант Алексей Беляков, генерал-майор Александр Выродов, генерал-лейтенант Валерий Дугинов и три полковника."Соответствующее процессуальное решение"Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с "Коммерсантом" заявил, что надеется на "соответствующее процессуальное решение военных следователей".По его словам, очень важно, что руководство Росгвардии никоим образом не пытается замалчивать подобные "грустные факты", а наоборот, само инициирует проверки.По каким еще делам проходили офицеры РосгвардииМосковский 235-й гарнизонный военный суд ранее арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова, обвиняемого во взяточничестве.По данным газеты "Коммерсант", сумма инкриминируемых взяток составляет 10 миллионов рублей. По информации издания, эти деньги, по версии следствия, он получил от представителей поставлявшей форму для росгвардейцев компании "Спецшвейснаб" за заключение с ней дополнительных контрактов почти на два миллиарда рублей.Ранее стало известно, что бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Воронежской области оштрафован на 70 тысяч рублей судом за то, что заставлял пятерых подчиненных ремонтировать свой дом.В отношении 39-летнего бывшего замначальника было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.Как отмечала прокуратура, преступные действия экс-замначальника отрицательно повлияли на нормальную работу воронежского управления Росгвардии. В частности, из-за отсутствия росгвардейцев на месте несения службы был причинен имущественный вред на сумму более 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211130/ekaterinburg-1761367871.html

https://ria.ru/20211122/zabaykale-1760106232.html

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759914136.html

россия

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происшествия, главное военное следственное управление, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия