Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/rosgvardiya-1761379332.html
"Ъ": четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
"Ъ": четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях - РИА Новости, 30.11.2021
"Ъ": четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищениях. Соответствующую информацию распространила газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:31
2021-11-30T07:41
происшествия
главное военное следственное управление
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595363655_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_c5fe5043981f1b450e34e1ed91b2ecae.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищениях. Соответствующую информацию распространила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По сведениям издания, против офицеров планируется возбуждение уголовного дела."Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии", - пишет "Коммерсант".Офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость", которая должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства, но так и не заработала. Создание системы обошлось в 192 миллиона рублей, эти средства были полностью "освоены".Под подозрение, по сведениям издания, попали генерал-майор Андрей Козлов, генерал-лейтенант Алексей Беляков, генерал-майор Александр Выродов, генерал-лейтенант Валерий Дугинов и три полковника."Соответствующее процессуальное решение"Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с "Коммерсантом" заявил, что надеется на "соответствующее процессуальное решение военных следователей".По его словам, очень важно, что руководство Росгвардии никоим образом не пытается замалчивать подобные "грустные факты", а наоборот, само инициирует проверки.По каким еще делам проходили офицеры РосгвардииМосковский 235-й гарнизонный военный суд ранее арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова, обвиняемого во взяточничестве.По данным газеты "Коммерсант", сумма инкриминируемых взяток составляет 10 миллионов рублей. По информации издания, эти деньги, по версии следствия, он получил от представителей поставлявшей форму для росгвардейцев компании "Спецшвейснаб" за заключение с ней дополнительных контрактов почти на два миллиарда рублей.Ранее стало известно, что бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Воронежской области оштрафован на 70 тысяч рублей судом за то, что заставлял пятерых подчиненных ремонтировать свой дом.В отношении 39-летнего бывшего замначальника было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.Как отмечала прокуратура, преступные действия экс-замначальника отрицательно повлияли на нормальную работу воронежского управления Росгвардии. В частности, из-за отсутствия росгвардейцев на месте несения службы был причинен имущественный вред на сумму более 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211130/ekaterinburg-1761367871.html
https://ria.ru/20211122/zabaykale-1760106232.html
https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759914136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595363655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c045d45a4e937decfdfb2090620d6f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, главное военное следственное управление, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
07:31 30.11.2021 (обновлено: 07:41 30.11.2021)
 
"Ъ": четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

"Ъ": семерых офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях со 192 миллионами рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Семь высокопоставленных офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищениях. Соответствующую информацию распространила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По сведениям издания, против офицеров планируется возбуждение уголовного дела.
"Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии", - пишет "Коммерсант".
Офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы "Недвижимость", которая должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства, но так и не заработала. Создание системы обошлось в 192 миллиона рублей, эти средства были полностью "освоены".
Под подозрение, по сведениям издания, попали генерал-майор Андрей Козлов, генерал-лейтенант Алексей Беляков, генерал-майор Александр Выродов, генерал-лейтенант Валерий Дугинов и три полковника.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
00:30
В Екатеринбурге суд начал рассмотрение дела экс-главы УМВД о взятке

"Соответствующее процессуальное решение"

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с "Коммерсантом" заявил, что надеется на "соответствующее процессуальное решение военных следователей".
По его словам, очень важно, что руководство Росгвардии никоим образом не пытается замалчивать подобные "грустные факты", а наоборот, само инициирует проверки.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 07:10
В Забайкалье высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение

По каким еще делам проходили офицеры Росгвардии

Московский 235-й гарнизонный военный суд ранее арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова, обвиняемого во взяточничестве.
По данным газеты "Коммерсант", сумма инкриминируемых взяток составляет 10 миллионов рублей. По информации издания, эти деньги, по версии следствия, он получил от представителей поставлявшей форму для росгвардейцев компании "Спецшвейснаб" за заключение с ней дополнительных контрактов почти на два миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Воронежской области оштрафован на 70 тысяч рублей судом за то, что заставлял пятерых подчиненных ремонтировать свой дом.
В отношении 39-летнего бывшего замначальника было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.
Как отмечала прокуратура, преступные действия экс-замначальника отрицательно повлияли на нормальную работу воронежского управления Росгвардии. В частности, из-за отсутствия росгвардейцев на месте несения службы был причинен имущественный вред на сумму более 150 тысяч рублей.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 22:58
Суд вынес приговор экс-главе отдела МВД Нижегородской области
 
ПроисшествияГлавное военное следственное управлениеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"
11:10Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
11:09В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
11:07Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом
11:07Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
11:07Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
10:46Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
10:44Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России
10:44В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
10:43Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми
10:40В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
10:38В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
Лента новостейМолния
В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"Умер конструктор космических аппаратов Руслан КомаевВ России вырастет пошлина на вывоз лома черных металловХабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой домКосмические туристы помогут провести эксперименты на МКСВо Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийствеПервые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в РоссииРоссия доставит в Кабул партию гуманитарной помощиПрезидент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в РоссииВ МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из КабулаНовым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта ИдзумиВ очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожараВ шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших