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Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции
Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции - РИА Новости, 30.11.2021
Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции
Греческие ученые создадут прототип первого робота-подмастерье, который сможет работать вместе с людьми и помогать им на автомобильных, пищевых и химических... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:08
2021-11-30T07:08
2021-11-30T07:08
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Греческие ученые создадут прототип первого робота-подмастерье, который сможет работать вместе с людьми и помогать им на автомобильных, пищевых и химических производствах, сообщает "Европульс".Машину оборудуют искусственным интеллектом, камерами и чувствительной "кожей" с датчиками. Чтобы робот научился распознавать жесты и повторять их, ему нужно будет показать, как выполнять то или иное действие.Кроме того, умные машины оснастят программным обеспечением, позволяющим избежать столкновений.Ожидается, что роботы, помогая делать несложные вспомогательные операции, разделят нагрузку с сотрудниками предприятий, не лишая людей рабочих мест.
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технологии, греция, новости - туризм, производство, туризм, искусственный интеллект, наука
Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции
Греческие ученые работают над созданием робота-подмастерье