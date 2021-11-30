https://ria.ru/20211130/robot-1761254026.html

Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции

Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции - РИА Новости, 30.11.2021

Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции

Греческие ученые создадут прототип первого робота-подмастерье, который сможет работать вместе с людьми и помогать им на автомобильных, пищевых и химических... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:08

2021-11-30T07:08

2021-11-30T07:08

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Греческие ученые создадут прототип первого робота-подмастерье, который сможет работать вместе с людьми и помогать им на автомобильных, пищевых и химических производствах, сообщает "Европульс".Машину оборудуют искусственным интеллектом, камерами и чувствительной "кожей" с датчиками. Чтобы робот научился распознавать жесты и повторять их, ему нужно будет показать, как выполнять то или иное действие.Кроме того, умные машины оснастят программным обеспечением, позволяющим избежать столкновений.Ожидается, что роботы, помогая делать несложные вспомогательные операции, разделят нагрузку с сотрудниками предприятий, не лишая людей рабочих мест.

https://ria.ru/20211129/perm-1760562003.html

греция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, греция, новости - туризм, производство, туризм, искусственный интеллект, наука