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Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции
Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции - РИА Новости, 30.11.2021
Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции
Греческие ученые создадут прототип первого робота-подмастерье, который сможет работать вместе с людьми и помогать им на автомобильных, пищевых и химических... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:08
2021-11-30T07:08
туризм
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Греческие ученые создадут прототип первого робота-подмастерье, который сможет работать вместе с людьми и помогать им на автомобильных, пищевых и химических производствах, сообщает "Европульс".Машину оборудуют искусственным интеллектом, камерами и чувствительной "кожей" с датчиками. Чтобы робот научился распознавать жесты и повторять их, ему нужно будет показать, как выполнять то или иное действие.Кроме того, умные машины оснастят программным обеспечением, позволяющим избежать столкновений.Ожидается, что роботы, помогая делать несложные вспомогательные операции, разделят нагрузку с сотрудниками предприятий, не лишая людей рабочих мест.
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технологии, греция, новости - туризм, производство, туризм, искусственный интеллект, наука
07:08 30.11.2021
 
Робот-подмастерье будет помогать рабочим на производствах в Греции

Греческие ученые работают над созданием робота-подмастерье

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Греческие ученые создадут прототип первого робота-подмастерье, который сможет работать вместе с людьми и помогать им на автомобильных, пищевых и химических производствах, сообщает "Европульс".
Машину оборудуют искусственным интеллектом, камерами и чувствительной "кожей" с датчиками. Чтобы робот научился распознавать жесты и повторять их, ему нужно будет показать, как выполнять то или иное действие.
Кроме того, умные машины оснастят программным обеспечением, позволяющим избежать столкновений.
Ожидается, что роботы, помогая делать несложные вспомогательные операции, разделят нагрузку с сотрудниками предприятий, не лишая людей рабочих мест.
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