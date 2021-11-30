Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/religiya-1761400442.html
В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России
В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России - РИА Новости, 30.11.2021
В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России
В России нет преследований по религиозному признаку, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя заявление... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:33
2021-11-30T10:54
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/89/1527178954_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ffd86ba659902356c010ed9099ae6bc7.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России нет преследований по религиозному признаку, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в России.Ранее Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Иран, Китай и Россию, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод."Возмущает категоричная американская формулировка "вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести". Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления", - пояснил он."Безусловно, очередной американский выпад, вписываясь в ряд других недружественных акций США в отношении нашей страны, не останется без нашего внимания. Будем разоблачать американское стремление использовать религиозный фактор для реализации своих внешнеполитических амбиций. Пример грубого американского давления – это не наш путь", - подчеркнул он."Американская сторона с завидным упорством педалирует религиозную тему, навешивает ярлыки на неугодные страны, в том числе и на Россию, в которых, якобы, нарушается свобода вероисповедания. Просто поражает, как США, самовольно и беззастенчиво взяв на себя функцию некого международного надзирателя, решили по своему усмотрению отрегулировать мировые религиозные дела", - заявил Аскальдович.В МИД РФ добавили, что, поучая других, американцы забывают, что это именно они преднамеренно политизируют религиозную сферу и создали "карманный" Международный альянс религиозных свобод, чтобы поощрять лояльные и наказывать неугодные страны и режимы."Разве такие подходы, которые применяют американцы, их диктат и давление приводили к положительным результатам? В истории межгосударственных отношений, если не ошибаюсь, нет таких примеров. Это инерционный подход, который загоняет ситуацию, где требуются деликатность, такт и выдержка, в тупик", - подчеркнул Аскальдович.В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.Согласно заявлению госсекретаря США, в нынешнем году Алжир, Коморские Острова, Куба и Никарагуа включены в "список наблюдения" в связи с тем, что их правительства допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания". Блинкен также поместил ряд экстремистских и террористических группировок, включая ИГ* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в перечень субъектов, "вызывающих особую озабоченность" в части соблюдения религиозных свобод.* Запрещенная в России организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
https://ria.ru/20211111/bayden-1758471927.html
https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756260547.html
https://ria.ru/20201221/musulmane-1590221157.html
https://ria.ru/20210630/yudin-1739017127.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/89/1527178954_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dec503d8ae32fbf1846ac715aab68200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен
10:33 30.11.2021 (обновлено: 10:54 30.11.2021)
 
В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России

МИД госсекретарю США Блинкену: в России нет преследований по религиозному признаку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России нет преследований по религиозному признаку, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в России.
Ранее Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Иран, Китай и Россию, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:00
Байден призвал "встать и показать" Москве и Пекину
"Возмущает категоричная американская формулировка "вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести". Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления", - пояснил он.
"Безусловно, очередной американский выпад, вписываясь в ряд других недружественных акций США в отношении нашей страны, не останется без нашего внимания. Будем разоблачать американское стремление использовать религиозный фактор для реализации своих внешнеполитических амбиций. Пример грубого американского давления – это не наш путь", - подчеркнул он.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 11:10Религия
Байден принял патриарха Варфоломея в Овальном кабинете
"Американская сторона с завидным упорством педалирует религиозную тему, навешивает ярлыки на неугодные страны, в том числе и на Россию, в которых, якобы, нарушается свобода вероисповедания. Просто поражает, как США, самовольно и беззастенчиво взяв на себя функцию некого международного надзирателя, решили по своему усмотрению отрегулировать мировые религиозные дела", - заявил Аскальдович.
В МИД РФ добавили, что, поучая других, американцы забывают, что это именно они преднамеренно политизируют религиозную сферу и создали "карманный" Международный альянс религиозных свобод, чтобы поощрять лояльные и наказывать неугодные страны и режимы.
"Разве такие подходы, которые применяют американцы, их диктат и давление приводили к положительным результатам? В истории межгосударственных отношений, если не ошибаюсь, нет таких примеров. Это инерционный подход, который загоняет ситуацию, где требуются деликатность, такт и выдержка, в тупик", - подчеркнул Аскальдович.
Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 14:17Религия
Правозащитники назвали страны, где чаще всего ущемляются права мусульман
В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.
Согласно заявлению госсекретаря США, в нынешнем году Алжир, Коморские Острова, Куба и Никарагуа включены в "список наблюдения" в связи с тем, что их правительства допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания". Блинкен также поместил ряд экстремистских и террористических группировок, включая ИГ* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в перечень субъектов, "вызывающих особую озабоченность" в части соблюдения религиозных свобод.
* Запрещенная в России организация
** Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
Историк Алексей Юдин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 07:45Религия
Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
 
В миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
11:07Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом
11:07Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
11:07Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
10:46Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
10:44Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России
10:44В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
10:43Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми
10:40В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
10:38В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
10:38Более 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц Петербурга
10:36Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди
Лента новостейМолния
В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металловХабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой домКосмические туристы помогут провести эксперименты на МКСВо Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийствеПервые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в РоссииРоссия доставит в Кабул партию гуманитарной помощиПрезидент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в РоссииВ МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из КабулаНовым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта ИдзумиВ очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожараВ шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибшихБолее 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц ПетербургаВолгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди