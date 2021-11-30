https://ria.ru/20211130/religiya-1761400442.html
В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России
В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России - РИА Новости, 30.11.2021
В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России
В России нет преследований по религиозному признаку, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя заявление... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:33
2021-11-30T10:33
2021-11-30T10:54
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России нет преследований по религиозному признаку, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в России.Ранее Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Иран, Китай и Россию, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод."Возмущает категоричная американская формулировка "вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести". Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления", - пояснил он."Безусловно, очередной американский выпад, вписываясь в ряд других недружественных акций США в отношении нашей страны, не останется без нашего внимания. Будем разоблачать американское стремление использовать религиозный фактор для реализации своих внешнеполитических амбиций. Пример грубого американского давления – это не наш путь", - подчеркнул он."Американская сторона с завидным упорством педалирует религиозную тему, навешивает ярлыки на неугодные страны, в том числе и на Россию, в которых, якобы, нарушается свобода вероисповедания. Просто поражает, как США, самовольно и беззастенчиво взяв на себя функцию некого международного надзирателя, решили по своему усмотрению отрегулировать мировые религиозные дела", - заявил Аскальдович.В МИД РФ добавили, что, поучая других, американцы забывают, что это именно они преднамеренно политизируют религиозную сферу и создали "карманный" Международный альянс религиозных свобод, чтобы поощрять лояльные и наказывать неугодные страны и режимы."Разве такие подходы, которые применяют американцы, их диктат и давление приводили к положительным результатам? В истории межгосударственных отношений, если не ошибаюсь, нет таких примеров. Это инерционный подход, который загоняет ситуацию, где требуются деликатность, такт и выдержка, в тупик", - подчеркнул Аскальдович.В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.Согласно заявлению госсекретаря США, в нынешнем году Алжир, Коморские Острова, Куба и Никарагуа включены в "список наблюдения" в связи с тем, что их правительства допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания". Блинкен также поместил ряд экстремистских и террористических группировок, включая ИГ* (запрещена в РФ) и "Талибан"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в перечень субъектов, "вызывающих особую озабоченность" в части соблюдения религиозных свобод.* Запрещенная в России организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
В России
нет преследований по религиозному признаку, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена
о религиозных свободах в России.
Ранее Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Иран
, Китай
и Россию, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона
, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод.
"Возмущает категоричная американская формулировка "вопиющие нарушения свободы вероисповедания". Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести". Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления", - пояснил он.
"Безусловно, очередной американский выпад, вписываясь в ряд других недружественных акций США в отношении нашей страны, не останется без нашего внимания. Будем разоблачать американское стремление использовать религиозный фактор для реализации своих внешнеполитических амбиций. Пример грубого американского давления – это не наш путь", - подчеркнул он.
"Американская сторона с завидным упорством педалирует религиозную тему, навешивает ярлыки на неугодные страны, в том числе и на Россию, в которых, якобы, нарушается свобода вероисповедания. Просто поражает, как США, самовольно и беззастенчиво взяв на себя функцию некого международного надзирателя, решили по своему усмотрению отрегулировать мировые религиозные дела", - заявил Аскальдович.
В МИД РФ добавили, что, поучая других, американцы забывают, что это именно они преднамеренно политизируют религиозную сферу и создали "карманный" Международный альянс религиозных свобод, чтобы поощрять лояльные и наказывать неугодные страны и режимы.
"Разве такие подходы, которые применяют американцы, их диктат и давление приводили к положительным результатам? В истории межгосударственных отношений, если не ошибаюсь, нет таких примеров. Это инерционный подход, который загоняет ситуацию, где требуются деликатность, такт и выдержка, в тупик", - подчеркнул Аскальдович.
В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев
назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.
Согласно заявлению госсекретаря США, в нынешнем году Алжир
, Коморские Острова
, Куба
и Никарагуа
включены в "список наблюдения" в связи с тем, что их правительства допустили "серьезные нарушения свободы вероисповедания". Блинкен также поместил ряд экстремистских и террористических группировок, включая ИГ* (запрещена в РФ) и "Талибан
"** (находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность) в перечень субъектов, "вызывающих особую озабоченность" в части соблюдения религиозных свобод.
* Запрещенная в России организация
** Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм