https://ria.ru/20211130/ranenie-1761448739.html

Во Владимирской области ребенок ранил себя в лицо из пневматики

Во Владимирской области ребенок ранил себя в лицо из пневматики - РИА Новости, 30.11.2021

Во Владимирской области ребенок ранил себя в лицо из пневматики

Двухлетний мальчик ранил себя в лицо из пневматического оружия во Владимирской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:03

2021-11-30T14:03

2021-11-30T14:03

происшествия

владимирская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Двухлетний мальчик ранил себя в лицо из пневматического оружия во Владимирской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщается на сайте ведомства."Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту получения малолетним ранения из пневматического оружия", - говорится в сообщении.Установлено, что 28 ноября в Центральную районную больницу города Камешково был доставлен ребенок 2019 года рождения. Мальчик проживает в поселке имени Горького с матерью, ее сожителем, старшими братом и сестрой.По предварительным данным, "мужчина пренебрег требованиями безопасности к хранению пневматического оружия, оставив пистолет в свободном доступе на кухонном столе". Оставшийся на некоторое время без присмотра взрослых ребенок "взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица". Сейчас мальчик находится на лечении в одной из московских клиник."Прокуратурой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20211022/ranenie-1755871843.html

https://ria.ru/20210811/rebenok-1745293851.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, здоровье - общество