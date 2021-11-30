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Во Владимирской области ребенок ранил себя в лицо из пневматики
Во Владимирской области ребенок ранил себя в лицо из пневматики - РИА Новости, 30.11.2021
Во Владимирской области ребенок ранил себя в лицо из пневматики
Двухлетний мальчик ранил себя в лицо из пневматического оружия во Владимирской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:03
2021-11-30T14:03
происшествия
владимирская область
здоровье - общество
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Двухлетний мальчик ранил себя в лицо из пневматического оружия во Владимирской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщается на сайте ведомства."Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту получения малолетним ранения из пневматического оружия", - говорится в сообщении.Установлено, что 28 ноября в Центральную районную больницу города Камешково был доставлен ребенок 2019 года рождения. Мальчик проживает в поселке имени Горького с матерью, ее сожителем, старшими братом и сестрой.По предварительным данным, "мужчина пренебрег требованиями безопасности к хранению пневматического оружия, оставив пистолет в свободном доступе на кухонном столе". Оставшийся на некоторое время без присмотра взрослых ребенок "взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица". Сейчас мальчик находится на лечении в одной из московских клиник."Прокуратурой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20211022/ranenie-1755871843.html
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происшествия, владимирская область, здоровье - общество
14:03 30.11.2021
 
Во Владимирской области ребенок ранил себя в лицо из пневматики

Во Владимирской области двухлетний мальчик ранил себя в лицо из пневматического оружия

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Двухлетний мальчик ранил себя в лицо из пневматического оружия во Владимирской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту получения малолетним ранения из пневматического оружия", - говорится в сообщении.
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Установлено, что 28 ноября в Центральную районную больницу города Камешково был доставлен ребенок 2019 года рождения. Мальчик проживает в поселке имени Горького с матерью, ее сожителем, старшими братом и сестрой.
По предварительным данным, "мужчина пренебрег требованиями безопасности к хранению пневматического оружия, оставив пистолет в свободном доступе на кухонном столе". Оставшийся на некоторое время без присмотра взрослых ребенок "взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица". Сейчас мальчик находится на лечении в одной из московских клиник.
"Прокуратурой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечает прокуратура.
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