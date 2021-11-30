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На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов

На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021

На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов

Введение QR-кодов в Сахалинской области повсеместно пока не планируется, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время своей прямой линии. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:23

2021-11-30T09:23

2021-11-30T09:23

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

валерий лимаренко

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов в Сахалинской области повсеместно пока не планируется, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время своей прямой линии."У нас сегодня действуют QR-коды, но они требуются, когда собирается концерт, или в театре идет спектакль и там собирается более 200 человек. В других случаях у нас пока не вводится такая норма, потому что мы считаем, что в этом нет большой необходимости", — рассказал губернатор Сахалинской области.На островах остается обязательным ношение масок в общественных местах. Также сахалинцы обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, идет постепенный рост вакцинированных. На сегодняшний день данный показатель приблизился к отметке 70%.

сахалинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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