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На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов
На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021
На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов
Введение QR-кодов в Сахалинской области повсеместно пока не планируется, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время своей прямой линии. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:23
2021-11-30T09:23
2021-11-30T09:23
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов в Сахалинской области повсеместно пока не планируется, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время своей прямой линии."У нас сегодня действуют QR-коды, но они требуются, когда собирается концерт, или в театре идет спектакль и там собирается более 200 человек. В других случаях у нас пока не вводится такая норма, потому что мы считаем, что в этом нет большой необходимости", — рассказал губернатор Сахалинской области.На островах остается обязательным ношение масок в общественных местах. Также сахалинцы обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, идет постепенный рост вакцинированных. На сегодняшний день данный показатель приблизился к отметке 70%.
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сахалинская область, валерий лимаренко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов
Губернатор Сахалинской области Лимаренко: вводить QR-коды повсеместно пока не планируется