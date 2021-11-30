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На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов
На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021
На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов
Введение QR-кодов в Сахалинской области повсеместно пока не планируется, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время своей прямой линии. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:23
2021-11-30T09:23
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
валерий лимаренко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов в Сахалинской области повсеместно пока не планируется, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время своей прямой линии."У нас сегодня действуют QR-коды, но они требуются, когда собирается концерт, или в театре идет спектакль и там собирается более 200 человек. В других случаях у нас пока не вводится такая норма, потому что мы считаем, что в этом нет большой необходимости", — рассказал губернатор Сахалинской области.На островах остается обязательным ношение масок в общественных местах. Также сахалинцы обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, идет постепенный рост вакцинированных. На сегодняшний день данный показатель приблизился к отметке 70%.
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общество, сахалинская область, валерий лимаренко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:23 30.11.2021
 
На Сахалине рассказали о работе системы QR-кодов

Губернатор Сахалинской области Лимаренко: вводить QR-коды повсеместно пока не планируется

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Введение QR-кодов в Сахалинской области повсеместно пока не планируется, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко во время своей прямой линии.
"У нас сегодня действуют QR-коды, но они требуются, когда собирается концерт, или в театре идет спектакль и там собирается более 200 человек. В других случаях у нас пока не вводится такая норма, потому что мы считаем, что в этом нет большой необходимости", — рассказал губернатор Сахалинской области.
На островах остается обязательным ношение масок в общественных местах. Также сахалинцы обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, идет постепенный рост вакцинированных. На сегодняшний день данный показатель приблизился к отметке 70%.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоСахалинская областьВалерий ЛимаренкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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