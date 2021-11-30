https://ria.ru/20211130/qr-kod-1761384085.html

В Пермском крае продлили использование QR-кодов

В Пермском крае продлили использование QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021

В Пермском крае продлили использование QR-кодов

Использование QR-кодов для посещения заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и при совершении покупок в ТЦ продлено в Пермском... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:51

2021-11-30T08:51

2021-11-30T08:51

распространение коронавируса

общество

пермский край

коронавирус в россии

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Использование QR-кодов для посещения заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и при совершении покупок в ТЦ продлено в Пермском крае до 10 января 2022 года, сообщается на сайте краевой администрации."До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только гражданами с иммунитетом против COVID-19", - говорится в сообщении.Также власти продлили запрет на работу заведений общественного питания в ночное время - с 23.00 (21.00 мск) до 06.00 (04.00 мск). При этом он не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах. Кроме того, этот перечень расширен: работать круглосуточно смогут кафе, столовые и другие заведения общепита, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов.Продолжит действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше и фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций (бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других), размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.В Пермском крае с начала пандемии выявлено более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6 826 человек с COVID-19 - скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/koronavirus-1761309905.html

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пермский край, коронавирус в россии