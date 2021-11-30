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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/qr-kod-1761384085.html
В Пермском крае продлили использование QR-кодов
В Пермском крае продлили использование QR-кодов - РИА Новости, 30.11.2021
В Пермском крае продлили использование QR-кодов
Использование QR-кодов для посещения заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и при совершении покупок в ТЦ продлено в Пермском... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:51
2021-11-30T08:51
распространение коронавируса
общество
пермский край
коронавирус в россии
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Использование QR-кодов для посещения заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и при совершении покупок в ТЦ продлено в Пермском крае до 10 января 2022 года, сообщается на сайте краевой администрации."До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только гражданами с иммунитетом против COVID-19", - говорится в сообщении.Также власти продлили запрет на работу заведений общественного питания в ночное время - с 23.00 (21.00 мск) до 06.00 (04.00 мск). При этом он не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах. Кроме того, этот перечень расширен: работать круглосуточно смогут кафе, столовые и другие заведения общепита, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов.Продолжит действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше и фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций (бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других), размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.В Пермском крае с начала пандемии выявлено более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6 826 человек с COVID-19 - скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/koronavirus-1761309905.html
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общество, пермский край, коронавирус в россии
08:51 30.11.2021
 
В Пермском крае продлили использование QR-кодов

В Пермском крае продлили использование QR-кодов до 10 января

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Использование QR-кодов для посещения заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и при совершении покупок в ТЦ продлено в Пермском крае до 10 января 2022 года, сообщается на сайте краевой администрации.
"До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только гражданами с иммунитетом против COVID-19", - говорится в сообщении.
Также власти продлили запрет на работу заведений общественного питания в ночное время - с 23.00 (21.00 мск) до 06.00 (04.00 мск). При этом он не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах. Кроме того, этот перечень расширен: работать круглосуточно смогут кафе, столовые и другие заведения общепита, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов.
Продолжит действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше и фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций (бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других), размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.
В Пермском крае с начала пандемии выявлено более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6 826 человек с COVID-19 - скончались.
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Распространение коронавирусаОбществоПермский крайКоронавирус в России
 
 
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