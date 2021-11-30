https://ria.ru/20211130/putin-1761466853.html
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин
Россия озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:02
2021-11-30T15:02
2021-11-30T15:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
политика
владимир путин
россия
черное море
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Президент напомнил про учения в Черном море, отметив, что в 20 километрах от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие."И это все составляет угрозу для нас", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html
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политика, владимир путин, россия, черное море
15:02 30.11.2021 (обновлено: 15:15 30.11.2021)
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин
Путин заявил, что Россия озабочена проведением военных учений у своих границ