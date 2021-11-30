https://ria.ru/20211130/putin-1761466853.html

Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин

Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021

Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин

Россия озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:02

2021-11-30T15:02

2021-11-30T15:15

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

политика

владимир путин

россия

черное море

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Президент напомнил про учения в Черном море, отметив, что в 20 километрах от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие."И это все составляет угрозу для нас", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html

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россия

черное море

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политика, владимир путин, россия, черное море