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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
https://ria.ru/20211130/putin-1761466853.html
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин
Россия озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:02
2021-11-30T15:15
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
политика
владимир путин
россия
черное море
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные, заявил президент РФ Владимир Путин."Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Президент напомнил про учения в Черном море, отметив, что в 20 километрах от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие."И это все составляет угрозу для нас", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html
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политика, владимир путин, россия, черное море
15:02 30.11.2021 (обновлено: 15:15 30.11.2021)
 
Россия озабочена военными учениями у своих границ, заявил Путин

Путин заявил, что Россия озабочена проведением военных учений у своих границ

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимают участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимают участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия озабочена тем, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Путин анонсировал появление нового гиперзвукового оружия - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 15:08Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия
Президент напомнил про учения в Черном море, отметив, что в 20 километрах от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие.
"И это все составляет угрозу для нас", - подчеркнул российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 15:02Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ПолитикаВладимир ПутинРоссияЧерное море
 
 
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