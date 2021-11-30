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Психологи МЧС провели более 800 сеансов помощи после аварии на "Листвяжной"
Психологи МЧС провели более 800 сеансов помощи после аварии на "Листвяжной" - РИА Новости, 30.11.2021
Психологи МЧС провели более 800 сеансов помощи после аварии на "Листвяжной"
Психологи МЧС провели 804 сеанса оказания экстренной помощи после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщила руководитель центра экстренной психологической... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:48
2021-11-30T11:48
2021-11-30T11:48
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юлия шойгу
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Психологи МЧС провели 804 сеанса оказания экстренной помощи после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщила руководитель центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу."Всего на настоящий момент… мы говорим о 804 случаях оказания экстренной психологической помощи, сопровождено четыре массовых мероприятия. Безусловно, работа продолжится до того момента, сколько это будет необходимо", - сказала она на заседании рабочей группы правительственной комиссии.По словам Шойгу, сейчас 49 психологов работают на горячей линии, дежурят около шахты, оказывают помощь пострадавшим в больнице, а также сопровождают людей в бюро судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, психологи находятся на связи со спасателями и знают актуальную обстановку внутри шахты.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761415409.html
https://ria.ru/20211130/kuzbass-1761409051.html
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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юлия шойгу, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Психологи МЧС провели более 800 сеансов помощи после аварии на "Листвяжной"
Психологи МЧС провели более 800 сеансов экстренной помощи после аварии на "Листвяжной"