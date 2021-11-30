https://ria.ru/20211130/prokhorov-1761496710.html

Прохоров: сотрудничество города и бизнеса помогает Москве развиваться

Прохоров: сотрудничество города и бизнеса помогает Москве развиваться - РИА Новости, 30.11.2021

Прохоров: сотрудничество города и бизнеса помогает Москве развиваться

О реализации в Москве соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства в целях улучшения инфраструктуры и экологической обстановки в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:59

2021-11-30T16:59

2021-11-30T16:59

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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О реализации в Москве соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства в целях улучшения инфраструктуры и экологической обстановки в городе в интервью РИА Новости рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.— Александр Владимирович, на днях Москва объявила о намерении заключить сразу два соглашения с применением механизмов ГЧП в сфере экологии – по очистке сточных вод и по сбору и обработке вышедшего из строя электронного оборудования. Расскажите, пожалуйста, об этих проектах.— Да, до конца этого года Москва намерена заключить два соглашения с инвесторами в формате государственно-частного партнерства. Помимо того, что эти контракты будут заключены между городом и частным бизнесом, соглашения объединяет еще и то, что в обоих случаях инициаторами их заключения являются инвесторы – они обратились в правительство Москвы с соответствующими предложениями. Третья общая черта – оба проекта будут направлены на улучшение экологической ситуации в городе.Первый проект будет реализован в рамках масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Инвестор на условиях концессии создаст специальные объекты для очищения осадка сточных вод. Благодаря передовым "зеленым" технологиям, переработка сточных вод станет полностью безотходной. Из осадков будут удалять азот, а также извлекать фосфор, который в дальнейшем станет основой минерально-фосфатных удобрений.Концессию мы планируем заключить сроком на 27 лет, при этом первые 2 года инвестор будет вести строительство. А последующие 25 лет - эксплуатировать и обслуживать очистные сооружения. Концессионер вложит в проект более 8 миллиардов рублей. Бюджетных затрат, что важно, не требуется. При этом объекты по окончании строительства передадут в собственность города.Второе соглашение о государственно-частном партнерстве затронет такую сферу, как сбор и утилизация вышедшего из строя электронного и электрического оборудования. При правильной переработке в качестве вторичных материалов в экономику можно вернуть до 95% компонентного состава. То есть не выкидывать старые принтеры или компьютеры, а извлекать из них то, что можно использовать вторично.— Сколько всего концессионных соглашений действует в городе? Есть ли среди них другие контракты, способствующие улучшению экологической ситуации?— Сегодня у Москвы заключено шесть концессионных соглашений, общий объем инвестиций по которым превышает 100 миллиардов рублей. Из них два имеют прямое отношение к экологии. В начале года мы подписали концессию по переработке илового осадка. Инвестор построит 2 завода на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Строительство займет порядка 3,5 лет, а дальше 17 лет инвестор будет эксплуатировать объекты. То есть он будет производить сушку илового осадка. Полученное биотопливо смогут использовать другие предприятия – например, цементные заводы. По оценкам аналитиков, московские заводы будет производить порядка 250 тысяч тонн ценного топлива в год.Ведется работа и по, скажем так, транспортной концессии. Канатная дорога над Химкинским водохранилищем позволит сократить время поездки из Северного Тушино в Южное и наоборот с 45 до 7 минут. Само собой, улучшится и экология района, ведь канатная дорога – самый чистый вид транспорта. Хочется верить, что пробок в этой части города станет меньше.— В каких еще сферах город сотрудничает с бизнесом? Что это за проекты?— Если говорить только о концессиях, то, помимо уже перечисленных проектов в сфере ЖКХ и транспорта, город заключил подобные контракты в сферах здравоохранения, образования и автодорожного строительства. По концессии в сфере здравоохранения инвестор реконструирует больничный комплекс и оснастит его самым современным оборудованием. На данный момент завершен первый этап строительства Московского международного амбулаторно-онкологического центра. Также в рамках этого договора к 2025 году будут введены в эксплуатацию Центр ЭКО и Центр эндоваскулярной хирургии, в котором будут проводить восстановительные операции людям, перенесшим инфаркт или инсульт. Кроме того, будет создан Офтальмологический центр сложных случаев. Общий объем частных инвестиций в строительство медицинского комплекса уже составил более 9 миллиардов рублей.Также благодаря концессионному соглашению в городе появится современный, оснащенный по последнему слову техники гериатрический центр. Инвестиции в проект составят не менее 450 миллионов рублей. Здесь важно уточнить, что инвестор не только реконструирует здание, выделенное под проект. Последующие 18 лет он будет заниматься обслуживанием самого здания, его текущим и капитальным ремонтом, а также наймом и обеспечением работы квалифицированного персонала.Одним из важных соглашений этого года мне хотелось бы назвать первую концессию Москвы в сфере образования. В Инновационном центре "Сколково" инвестор создаст действительно уникальный проект – школу на 825 учеников. Дети в этой школе будут не только обучаться в современном здании, оборудованном по последнему слову техники. Они также смогут общаться с компаниями – лидерами научной и производственной отраслей, которые работают в Сколково, и проходить у них практику. И я надеюсь, что в дальнейшем многие из них смогут построить карьеру в качестве сотрудников этих компаний или станут самостоятельными лидерами в сфере технологий.Есть в столице концессионное соглашение и в сфере дорожного строительства. Это создание дороги – Северного дублера Кутузовского проспекта. Четырехполосная трасса длиной 11 километров спроектирована на максимальную расчетную скорость 100 км/час. Новая вылетная магистраль снизит нагрузку на всю транспортную систему Москвы, особенно это отразится на Кутузовском проспекте и на участке Можайского шоссе. Бесконтактная система оплаты сократит время в пути и позволит избежать возникновения заторов.— В чем основная суть концессионных соглашений?— Основной принцип концессионного соглашения – это взаимовыгодное сотрудничество государства и частных инвесторов. Практика Москвы показывает, что даже сама инициатива о заключении концессии зачастую принадлежит не городу, а бизнесу. Но выгоду от реализации соглашения всегда получают обе стороны. Город всегда получает новый объект в собственность и инфраструктуру вокруг него. Важно, что благодаря концессионным соглашениям столица продолжает свое развитие за счет привлеченных частных инвестиций. Так город решает свои задачи в сфере здравоохранения, транспортной системы, экологии. И в перспективе список сфер будет расширяться.Инвестор же, благодаря концессионным соглашениям, может реализовать интересный с точки зрения бизнеса и опыта проект и получать доход от эксплуатации объектов на протяжении длительного времени. Срок концессии в среднем составляет от 15 до 40 лет. А средний срок окупаемости инвестиций находится в диапазоне от 9 до 15 лет. Конечно, многое зависит от конкретного проекта и отрасли, в которой он реализуется. Еще один из бонусов для инвестора – соглашения позволяют получить статус инвестиционного приоритетного проекта, что дает льготы по налогам и арендной плате за землю. Статус может снизить общий объем обязательных платежей компании на 25%.Реализация проектов ГЧП влечет за собой и опосредованные выгоды. Такие, как создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, строительной отрасли и промышленных предприятий, которые заняты в изготовлении строительных материалов, техники и элементов городских систем. Кроме того, город заключает концессионное соглашение, как правило, с инвестором, который имеет большой опыт работы в той сфере, в которой будет реализован проект. Соответственно, столица привлекает не только инвестиции – она привлекает новые компетенции, профессионалов своего дела. А значит, улучшает качество услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу.

https://ria.ru/20211125/investitsii-1760690406.html

https://ria.ru/20211123/punkty-1760376238.html

https://ria.ru/20211025/programma-1756127947.html

https://ria.ru/20211103/investitsii-1757508018.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров