https://ria.ru/20211130/predprinimateli-1761426163.html

Предприниматели пришли к офису Зеленского, требуя "не давить на бизнес"

Предприниматели пришли к офису Зеленского, требуя "не давить на бизнес" - РИА Новости, 30.11.2021

Предприниматели пришли к офису Зеленского, требуя "не давить на бизнес"

Предприниматели прошли маршем по центру Киева к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием "не давить на бизнес" и принять ряд законопроектов... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:30

2021-11-30T12:30

2021-11-30T12:30

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761350911_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_c1e47058ee4a04c1e6369b62ff5ba1b1.jpg

КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Предприниматели прошли маршем по центру Киева к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием "не давить на бизнес" и принять ряд законопроектов по поддержке бизнеса, там они продолжили митинг, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник несколько сотен предпринимателей провели митинг возле здания Верховной рады. Они требовали в том числе обратить внимание на их проблемы, а также сохранить упрощенную систему налогообложения. Позднее они отправились маршем к офису Зеленского.По оценкам корреспондента, в шествии от здания украинского парламента до офиса президента Владимира Зеленского приняли участие около тысячи человек. Они медленно шли по улицам Шелковичной и Лютеранской. Во время марша они гудели, кричали "регистрируй" (законопроекты). Во время шествия движение автотранспорта по этим улицам было частично ограничено.Предприниматели закончили марш на улице Банковой возле офиса Зеленского и начали там митинг. Полиция осматривала вещи желающих пройти непосредственно к зданию офиса. Обстановка на акции спокойная.Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.

https://ria.ru/20211130/ukraina-1761405321.html

https://ria.ru/20211129/ukraina-1761348886.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины