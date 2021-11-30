Предприниматели пришли к офису Зеленского, требуя "не давить на бизнес"
Предприниматели прошли по центру Киева к офису Зеленского, требуя "не давить на бизнес"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания кабинета министров Украины в Киеве
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Предприниматели прошли маршем по центру Киева к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием "не давить на бизнес" и принять ряд законопроектов по поддержке бизнеса, там они продолжили митинг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник несколько сотен предпринимателей провели митинг возле здания Верховной рады. Они требовали в том числе обратить внимание на их проблемы, а также сохранить упрощенную систему налогообложения. Позднее они отправились маршем к офису Зеленского.
По оценкам корреспондента, в шествии от здания украинского парламента до офиса президента Владимира Зеленского приняли участие около тысячи человек. Они медленно шли по улицам Шелковичной и Лютеранской. Во время марша они гудели, кричали "регистрируй" (законопроекты). Во время шествия движение автотранспорта по этим улицам было частично ограничено.
Предприниматели закончили марш на улице Банковой возле офиса Зеленского и начали там митинг. Полиция осматривала вещи желающих пройти непосредственно к зданию офиса. Обстановка на акции спокойная.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
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