https://ria.ru/20211130/predlozhenie-1761460090.html

Путин поручил рассмотреть вычет НДФЛ для вкладывающихся в ценные бумаги

Путин поручил рассмотреть вычет НДФЛ для вкладывающихся в ценные бумаги - РИА Новости, 30.11.2021

Путин поручил рассмотреть вычет НДФЛ для вкладывающихся в ценные бумаги

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по стимулам для россиян, вкладывающихся вдолгую в российские ценные бумаги, и по мерам РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:43

2021-11-30T14:43

2021-11-30T15:48

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

владимир путин

правительство рф

россия

ндфл

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по стимулам для россиян, вкладывающихся вдолгую в российские ценные бумаги, и по мерам защиты этих средств по аналогии с системой страхования банковских вкладов.По его словам, российский фондовый рынок активно привлекает средства граждан - за девять месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на четверть. Это обеспечивает дополнительную устойчивость рынка ценных бумаг, делает его более привлекательным, обратил внимание президент.Но этот ресурс должен стать не только серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику, подчеркнул глава государства."В этой связи прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счет, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Он также предложил подумать о софинансировании государством таких накоплений."При этом подчеркну: на фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. И еще раз хочу обратить на это внимание: нужно защитить интересы граждан и гарантировать их сбережения. По сути речь идет о механизме, аналогичном, как я уже сказал, системе страхования банковских вкладов", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20211130/uroven-1761456622.html

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владимир путин, правительство рф, россия, ндфл, экономика