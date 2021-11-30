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Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах
Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах - РИА Новости, 30.11.2021
Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах
Сорок один пострадавший в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области остается в больницах, 55 человек лечатся амбулаторно, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:10
2021-11-30T08:10
происшествия
кемеровская область
новосибирская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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НОВОСИБИРСК, 30 ноя – РИА Новости. Сорок один пострадавший в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области остается в больницах, 55 человек лечатся амбулаторно, сообщил журналистам председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибири, начальник ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов."На сегодняшнее утро подняты тела 11 погибших, из них - трех горноспасателей. Стабилизируется обстановка с пострадавшими. На сегодня уже на госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.По данным Орлова, общее количество пострадавших при аварии на шахте составляет 96 человек, а 51 человек погиб."Работы на шахте продолжаются. Ежедневно работают отделения спасателей, в том числе по проведению разведки и по созданию обстановки, которая позволит в целом провести весь комплекс работ, то есть пройти в те места, где метан не позволяет выполнять работы ввиду наличия сложной взрывоопасной обстановки", - рассказал начальник главка.Он пояснил, что в шахте производится загазирование, то есть повышение процентного содержания метана для перехода из взрывоопасной обстановки в "пожароопасное состояние", когда спасатели уже могут работать."Бурение скважин осуществляется именно для создания благоприятной обстановки и, соответственно, производится поднятие тел погибших… Работы продолжаются и будут завершены в полном объеме в кратчайший срок, как только позволит обстановка", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211129/shakhta-1761203204.html
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кемеровская область
новосибирская область
белово
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происшествия, кемеровская область, новосибирская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:10 30.11.2021
 
Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах

Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах, 55 человек лечатся дома

© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкПострадавшие в аварии на шахте "Листвяжная" в палате Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове
Пострадавшие в аварии на шахте Листвяжная в палате Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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НОВОСИБИРСК, 30 ноя – РИА Новости. Сорок один пострадавший в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области остается в больницах, 55 человек лечатся амбулаторно, сообщил журналистам председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибири, начальник ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
"На сегодняшнее утро подняты тела 11 погибших, из них - трех горноспасателей. Стабилизируется обстановка с пострадавшими. На сегодня уже на госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.
По данным Орлова, общее количество пострадавших при аварии на шахте составляет 96 человек, а 51 человек погиб.
"Работы на шахте продолжаются. Ежедневно работают отделения спасателей, в том числе по проведению разведки и по созданию обстановки, которая позволит в целом провести весь комплекс работ, то есть пройти в те места, где метан не позволяет выполнять работы ввиду наличия сложной взрывоопасной обстановки", - рассказал начальник главка.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожа - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 08:18
В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за аварии на шахте "Листвяжная"
Он пояснил, что в шахте производится загазирование, то есть повышение процентного содержания метана для перехода из взрывоопасной обстановки в "пожароопасное состояние", когда спасатели уже могут работать.
"Бурение скважин осуществляется именно для создания благоприятной обстановки и, соответственно, производится поднятие тел погибших… Работы продолжаются и будут завершены в полном объеме в кратчайший срок, как только позволит обстановка", - добавил он.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 11:15
Эпицентр взрыва метана в шахте "Листвяжная" находился на глубине 250 метров
 
ПроисшествияКемеровская областьНовосибирская областьБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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