https://ria.ru/20211130/postradavshie-1761381635.html

Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах

Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах - РИА Новости, 30.11.2021

Более 40 пострадавших в шахте "Листвяжная" остаются в больницах

Сорок один пострадавший в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области остается в больницах, 55 человек лечатся амбулаторно, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:10

2021-11-30T08:10

2021-11-30T08:10

происшествия

кемеровская область

новосибирская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 30 ноя – РИА Новости. Сорок один пострадавший в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области остается в больницах, 55 человек лечатся амбулаторно, сообщил журналистам председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибири, начальник ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов."На сегодняшнее утро подняты тела 11 погибших, из них - трех горноспасателей. Стабилизируется обстановка с пострадавшими. На сегодня уже на госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.По данным Орлова, общее количество пострадавших при аварии на шахте составляет 96 человек, а 51 человек погиб."Работы на шахте продолжаются. Ежедневно работают отделения спасателей, в том числе по проведению разведки и по созданию обстановки, которая позволит в целом провести весь комплекс работ, то есть пройти в те места, где метан не позволяет выполнять работы ввиду наличия сложной взрывоопасной обстановки", - рассказал начальник главка.Он пояснил, что в шахте производится загазирование, то есть повышение процентного содержания метана для перехода из взрывоопасной обстановки в "пожароопасное состояние", когда спасатели уже могут работать."Бурение скважин осуществляется именно для создания благоприятной обстановки и, соответственно, производится поднятие тел погибших… Работы продолжаются и будут завершены в полном объеме в кратчайший срок, как только позволит обстановка", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211129/shakhta-1761203204.html

https://ria.ru/20211129/shakhta-1761224994.html

кемеровская область

новосибирская область

белово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, новосибирская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе