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Минздрав завершает поставку препарата от COVID-19 в регионы
Минздрав завершает поставку препарата от COVID-19 в регионы - РИА Новости, 30.11.2021
Минздрав завершает поставку препарата от COVID-19 в регионы
Минздрав РФ завершает централизованную поставку в регионы лекарственного препарата для лечения коронавируса в виде инфузий (капельница), заявил министр... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:28
2021-11-30T18:28
2021-11-30T18:35
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ завершает централизованную поставку в регионы лекарственного препарата для лечения коронавируса в виде инфузий (капельница), заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."И еще очень важное на этой неделе - сегодня мы завершаем поставку централизованную лекарственных препаратов для инфузионного введения противовирусной терапии... Все регионы сегодня до конца дня этот препарат получат, все контролируется по каждому субъекту в формате личного контроля", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:28 30.11.2021 (обновлено: 18:35 30.11.2021)
Минздрав завершает поставку препарата от COVID-19 в регионы
Глава Минздрава Мурашко: поставка препарата от COVID-19 в регионы почти завершена