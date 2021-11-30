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Минздрав завершает поставку препарата от COVID-19 в регионы

Минздрав завершает поставку препарата от COVID-19 в регионы - РИА Новости, 30.11.2021

Минздрав завершает поставку препарата от COVID-19 в регионы

Минздрав РФ завершает централизованную поставку в регионы лекарственного препарата для лечения коронавируса в виде инфузий (капельница), заявил министр... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:28

2021-11-30T18:28

2021-11-30T18:35

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ завершает централизованную поставку в регионы лекарственного препарата для лечения коронавируса в виде инфузий (капельница), заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."И еще очень важное на этой неделе - сегодня мы завершаем поставку централизованную лекарственных препаратов для инфузионного введения противовирусной терапии... Все регионы сегодня до конца дня этот препарат получат, все контролируется по каждому субъекту в формате личного контроля", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211130/rekomendatsii-1761516513.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии