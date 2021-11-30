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В СК прокомментировали смерть экс-главреда e1.ru Наталии Поповой
В СК прокомментировали смерть экс-главреда e1.ru Наталии Поповой - РИА Новости, 30.11.2021
В СК прокомментировали смерть экс-главреда e1.ru Наталии Поповой
Свердловские следователи проводят проверку по факту смерти журналистки Наталии Поповой, гибель женщины, по предварительным данным, не носит криминального... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:01
2021-11-30T09:01
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку по факту смерти журналистки Наталии Поповой, гибель женщины, по предварительным данным, не носит криминального характера, сообщает региональное управление СК РФ.В понедельник в УМВД Екатеринбурга сообщили РИА Новости, что заявление о пропаже журналистки поступило в отдел полиции №9, сотрудники начали поиски. Позже портал e1.ru, где работала Попова, сообщил, что она скончалась."Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург… проводится доследственная проверка по сообщению о смерти местной жительницы, 1979 года рождения, поступившему в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется", - говорится в сообщении.Уточняется, что для выяснения давности и точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, выезжавшие на место сотрудники полиции также признаков криминала не обнаружили: хозяйка квартиры была в одежде, порядок вещей в квартире не нарушен, дверь в жилище была заперта изнутри."Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем", - подчеркнул Горелых.
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
09:01 30.11.2021
 
В СК прокомментировали смерть экс-главреда e1.ru Наталии Поповой

СК: смерть екатеринбургской журналистки Наталии Поповой не носит криминального характера

© Фото : Наталия Попова / FacebookНаталия Попова
Наталия Попова - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Наталия Попова / Facebook
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку по факту смерти журналистки Наталии Поповой, гибель женщины, по предварительным данным, не носит криминального характера, сообщает региональное управление СК РФ.
В понедельник в УМВД Екатеринбурга сообщили РИА Новости, что заявление о пропаже журналистки поступило в отдел полиции №9, сотрудники начали поиски. Позже портал e1.ru, где работала Попова, сообщил, что она скончалась.
"Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург… проводится доследственная проверка по сообщению о смерти местной жительницы, 1979 года рождения, поступившему в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для выяснения давности и точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, выезжавшие на место сотрудники полиции также признаков криминала не обнаружили: хозяйка квартиры была в одежде, порядок вещей в квартире не нарушен, дверь в жилище была заперта изнутри.
"Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем", - подчеркнул Горелых.
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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