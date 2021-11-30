https://ria.ru/20211130/popova-1761384886.html

В СК прокомментировали смерть экс-главреда e1.ru Наталии Поповой

В СК прокомментировали смерть экс-главреда e1.ru Наталии Поповой - РИА Новости, 30.11.2021

В СК прокомментировали смерть экс-главреда e1.ru Наталии Поповой

Свердловские следователи проводят проверку по факту смерти журналистки Наталии Поповой, гибель женщины, по предварительным данным, не носит криминального... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:01

2021-11-30T09:01

2021-11-30T09:01

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761384036_0:0:931:525_1920x0_80_0_0_aa0af20e6106d3e4551827e312df34cb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку по факту смерти журналистки Наталии Поповой, гибель женщины, по предварительным данным, не носит криминального характера, сообщает региональное управление СК РФ.В понедельник в УМВД Екатеринбурга сообщили РИА Новости, что заявление о пропаже журналистки поступило в отдел полиции №9, сотрудники начали поиски. Позже портал e1.ru, где работала Попова, сообщил, что она скончалась."Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург… проводится доследственная проверка по сообщению о смерти местной жительницы, 1979 года рождения, поступившему в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре места обнаружения тела женщины и внешнем осмотре ее тела признаков криминальной смерти не установлено, телесных повреждений у умершей не имеется", - говорится в сообщении.Уточняется, что для выяснения давности и точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Как добавил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, выезжавшие на место сотрудники полиции также признаков криминала не обнаружили: хозяйка квартиры была в одежде, порядок вещей в квартире не нарушен, дверь в жилище была заперта изнутри."Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем", - подчеркнул Горелых.

https://ria.ru/20211123/ekaterinburg-1760291030.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)