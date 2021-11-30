https://ria.ru/20211130/peregovory-1761383875.html

Регион Германии и "Газпром" ведут переговоры о производстве водорода

Регион Германии и "Газпром" ведут переговоры о производстве водорода - РИА Новости, 30.11.2021

Регион Германии и "Газпром" ведут переговоры о производстве водорода

Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и "Газпром" ведут переговоры по возможности строительства заводов по производству водорода из... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:48

2021-11-30T08:48

2021-11-30T08:48

экономика

германия

газпром

северный поток

мекленбург-передняя померания

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 30 ноя – РИА Новости. Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и "Газпром" ведут переговоры по возможности строительства заводов по производству водорода из природного газа, поставляемого по "Северному потоку" и "Северному потоку — 2", заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ Андрей Соболев."Ведутся также переговоры между правительством федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и ПАО "Газпром" по возможности строительства в районе города Любмин заводов по производству водорода из природного газа, поставляемого по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток — 2", - заявил Соболев, отвечая на вопрос о конкретных совместных проектах между Россией и Германией в данной области.Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее начальник управления энергосбережения и экологии "Газпрома" Александр Ишков заявил о том, что в концерне создана дочерняя компания "Газпром водород" для работы в области водородной энергетики, рассматривается ряд пилотных проектов для возможного сотрудничества с партнерами, включая строительство завода для пиролиза метана в точке выхода газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Германии.По словам Соболева, среди совместных проектов, которые "уже прорабатываются", также следует упомянуть подписанное соглашение о взаимопонимании в области производства и поставок водорода между "Новатэком" и германской компанией Uniper SE, в рамках которого "стороны намерены совместно развивать производство, транспортировку и поставки водорода, в том числе на электростанциях Uniper в России и Западной Европе"."Группа компаний АО "Техснабэкспорт" ведет переговоры с немецкими энергетическими и транспортными компаниями по вопросам поставок в объеме 300 тысяч тонн в год "зеленого аммиака", произведенного из биомассы. … Кроме того, немецкой энергетической компанией VNG AG совместно с российскими коллегами ведутся научные исследования по вопросам использования газотранспортной системы и подземных хранилищ газа для транспортировки и хранения водорода", - добавил Соболев.

https://ria.ru/20211129/germaniya-1761275379.html

https://ria.ru/20211129/potok-1761197709.html

германия

мекленбург-передняя померания

россия

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экономика, германия, газпром, северный поток, мекленбург-передняя померания, северный поток — 2, россия