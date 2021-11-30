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Россия никогда не была враждебной по отношению к Украине, заявил Патрушев
Россия никогда не была враждебной по отношению к Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.11.2021
Россия никогда не была враждебной по отношению к Украине, заявил Патрушев
Россия никогда была враждебной в отношении какой-либо страны, тем более Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:49
2021-11-30T17:50
в мире
киев
сша
николай патрушев
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия никогда была враждебной в отношении какой-либо страны, тем более Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований", - заявил Патрушев "Российской газете"."Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ", - подчеркнул он."Нагнетая ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания своей военной группировки, усиления разведывательной деятельности, поставок современного вооружения, боеприпасов и материального имущества для украинских войск и националистических формирований", - сказал Патрушев "Российской газете".Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ria.ru/20211130/putin-1761467178.html
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в мире, киев, сша, николай патрушев, дмитрий песков, нато, россия
17:49 30.11.2021 (обновлено: 17:50 30.11.2021)
 
Россия никогда не была враждебной по отношению к Украине, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: Россия никогда не была враждебной по отношению к Украине

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия никогда была враждебной в отношении какой-либо страны, тем более Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований", - заявил Патрушев "Российской газете".
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"Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ", - подчеркнул он.
"Нагнетая ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания своей военной группировки, усиления разведывательной деятельности, поставок современного вооружения, боеприпасов и материального имущества для украинских войск и националистических формирований", - сказал Патрушев "Российской газете".
"Информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона. Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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