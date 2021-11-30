https://ria.ru/20211130/patriotizm-1761482665.html
Путин заявил о желании видеть патриотичную молодежь в политике
Путин заявил о желании видеть патриотичную молодежь в политике - РИА Новости, 30.11.2021
Путин заявил о желании видеть патриотичную молодежь в политике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему хотелось бы, чтобы на российской политической сцене и в других сферах появлялись молодые патриотичные люди, которые... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:59
2021-11-30T15:59
2021-11-30T16:01
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему хотелось бы, чтобы на российской политической сцене и в других сферах появлялись молодые патриотичные люди, которые бы искали варианты развития страны."У нас очень талантливые молодые люди, целеустремленные. Что бы мне хотелось, чтобы на политической сцене и в экономике, в бизнесе, в искусстве появлялись бы амбициозные, патриотически настроенные молодые люди, которые бы смело брали на себя будущее страны, искали бы варианты ее развития находили их. Имели бы силы, творческие силы, для реализации поставленных задач. Я ни на секунду не сомневаюсь, что у России именно такое будущее", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".
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политика, владимир путин, россия
15:59 30.11.2021 (обновлено: 16:01 30.11.2021)
Путин заявил о желании видеть патриотичную молодежь в политике
Президент Путин: хотелось бы, чтобы в политике появлялись патриотичные молодые люди