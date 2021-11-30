https://ria.ru/20211130/pandemiya-1761454671.html
Эффективно бороться с пандемией можно только сообща, заявил Путин
Эффективно бороться с пандемией можно только сообща, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Эффективно бороться с пандемией можно только сообща, заявил Путин
Эффективно бороться с пандемией можно только сообща, прикладывая максимум усилий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:26
2021-11-30T14:26
2021-11-30T14:40
общество
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Эффективно бороться с пандемией можно только сообща, прикладывая максимум усилий, заявил президент России Владимир Путин."Учитывая глобальный трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Путин отметил, что об этом не раз говорилось, в том числе на площадке ООН."Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества. Имею ввиду взаимное признание вакцин и сертификатов по вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами", - сказал президент РФ.Он выразил уверенность, что с таким тезисом трудно спорить, а понимание общей ответственности станет основой для более активных совместных действий.
https://ria.ru/20211130/niderlandy-1761441370.html
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общество, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:26 30.11.2021 (обновлено: 14:40 30.11.2021)
Эффективно бороться с пандемией можно только сообща, заявил Путин
Президент Путин заявил, что эффективно бороться с пандемией можно только сообща