https://ria.ru/20211130/pandemiya-1761421393.html

Ситуация с пандемией не вызывает оптимизма, заявил премьер Китая

Ситуация с пандемией не вызывает оптимизма, заявил премьер Китая - РИА Новости, 30.11.2021

Ситуация с пандемией не вызывает оптимизма, заявил премьер Китая

Ситуация с пандемией коронавируса не вызывает оптимизма, трудно предположить, какая еще атака будет с его стороны, заявил премьер государственного совета КНР Ли РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:08

2021-11-30T12:08

2021-11-30T12:30

распространение коронавируса

в мире

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса не вызывает оптимизма, трудно предположить, какая еще атака будет с его стороны, заявил премьер государственного совета КНР Ли Кэцян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным."Ситуация с пандемией не вызывает у нас оптимизма. Появляются новые штаммы, очень трудно предположить, какая будет еще более серьезная атака со стороны вируса", - сказал Ли Кэцян на встрече, которая проходила в режиме видеосвязи.Он также отметил медленные темпы восстановления мировой экономики."Только нарастают факторы непредсказуемости, неустойчивость в мировой ситуации", - добавил Ли Кэцян.

https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html

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в мире, китай, коронавирус covid-19