https://ria.ru/20211130/pandemiya-1761421393.html
Ситуация с пандемией не вызывает оптимизма, заявил премьер Китая
Ситуация с пандемией не вызывает оптимизма, заявил премьер Китая - РИА Новости, 30.11.2021
Ситуация с пандемией не вызывает оптимизма, заявил премьер Китая
Ситуация с пандемией коронавируса не вызывает оптимизма, трудно предположить, какая еще атака будет с его стороны, заявил премьер государственного совета КНР Ли РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:08
2021-11-30T12:08
2021-11-30T12:30
распространение коронавируса
в мире
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса не вызывает оптимизма, трудно предположить, какая еще атака будет с его стороны, заявил премьер государственного совета КНР Ли Кэцян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным."Ситуация с пандемией не вызывает у нас оптимизма. Появляются новые штаммы, очень трудно предположить, какая будет еще более серьезная атака со стороны вируса", - сказал Ли Кэцян на встрече, которая проходила в режиме видеосвязи.Он также отметил медленные темпы восстановления мировой экономики."Только нарастают факторы непредсказуемости, неустойчивость в мировой ситуации", - добавил Ли Кэцян.
https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html
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в мире, китай, коронавирус covid-19
12:08 30.11.2021 (обновлено: 12:30 30.11.2021)
Ситуация с пандемией не вызывает оптимизма, заявил премьер Китая
Премьер Китая Ли Кэцян заявил, что ситуация с пандемией коронавируса не вызывает оптимизма