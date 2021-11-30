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Захарова ответила главе МИД Британии на слова о стратегической ошибке
Захарова ответила главе МИД Британии на слова о стратегической ошибке - РИА Новости, 30.11.2021
Захарова ответила главе МИД Британии на слова о стратегической ошибке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая предостерегла Москву от попыток подорвать... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:03
2021-11-30T14:03
2021-11-30T14:03
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая предостерегла Москву от попыток подорвать стабильность у союзников, заявив, что стратегические ошибки - это историческая прерогатива Лондона.Во вторник Трасс в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге распространила заявление, в котором говорится, что "любая попытка России подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Великобритании, будет стратегической ошибкой Москвы"."Мы не посягаем на стратегические ошибки - это историческая прерогатива Британии", - написала в своем Telegram-канале Захарова в ответ на слова Трасс.
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в мире, лондон, москва, нато, мария захарова, россия
Захарова ответила главе МИД Британии на слова о стратегической ошибке
Представитель МИД Захарова: стратегические ошибки — историческая прерогатива Британии