https://ria.ru/20211130/oshibka-1761448561.html

Захарова ответила главе МИД Британии на слова о стратегической ошибке

Захарова ответила главе МИД Британии на слова о стратегической ошибке - РИА Новости, 30.11.2021

Захарова ответила главе МИД Британии на слова о стратегической ошибке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая предостерегла Москву от попыток подорвать... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:03

2021-11-30T14:03

2021-11-30T14:03

в мире

лондон

москва

нато

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_0:79:3033:1785_1920x0_80_0_0_92beedbf92e7c78f120a8ac62ac74ce6.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая предостерегла Москву от попыток подорвать стабильность у союзников, заявив, что стратегические ошибки - это историческая прерогатива Лондона.Во вторник Трасс в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге распространила заявление, в котором говорится, что "любая попытка России подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Великобритании, будет стратегической ошибкой Москвы"."Мы не посягаем на стратегические ошибки - это историческая прерогатива Британии", - написала в своем Telegram-канале Захарова в ответ на слова Трасс.

https://ria.ru/20211128/katastrofa-1761163448.html

лондон

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, москва, нато, мария захарова, россия