https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761479018.html
Путин ответил на вопрос о модернизации Китаем ядерного оружия
Путин ответил на вопрос о модернизации Китаем ядерного оружия - РИА Новости, 30.11.2021
Путин ответил на вопрос о модернизации Китаем ядерного оружия
США не переживают по поводу модернизации Францией и Британией ядерного арсенала, почему Россия должна переживать в отношении Китая, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:43
2021-11-30T15:43
2021-11-30T16:18
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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ядерное оружие
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великобритания
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США не переживают по поводу модернизации Францией и Британией ядерного арсенала, почему Россия должна переживать в отношении Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.Он обратил внимание, что Великобритания и Франция объявили о модернизации своего ядерного арсенала."США от этого страдают? вызывает у них это озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет. Нас это не пугает, потому что мы и сами развиваем свой потенциал", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html
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в мире, ядерное оружие, сша, китай, франция, великобритания, владимир путин, россия
15:43 30.11.2021 (обновлено: 16:18 30.11.2021)
Путин ответил на вопрос о модернизации Китаем ядерного оружия
Президент Путин ответил на вопрос о переживаниях из-за модернизации Китаем ядерного оружия