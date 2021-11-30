https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761479018.html

Путин ответил на вопрос о модернизации Китаем ядерного оружия

Путин ответил на вопрос о модернизации Китаем ядерного оружия - РИА Новости, 30.11.2021

Путин ответил на вопрос о модернизации Китаем ядерного оружия

США не переживают по поводу модернизации Францией и Британией ядерного арсенала, почему Россия должна переживать в отношении Китая, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:43

2021-11-30T15:43

2021-11-30T16:18

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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ядерное оружие

сша

китай

франция

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США не переживают по поводу модернизации Францией и Британией ядерного арсенала, почему Россия должна переживать в отношении Китая, заявил президент РФ Владимир Путин.Он обратил внимание, что Великобритания и Франция объявили о модернизации своего ядерного арсенала."США от этого страдают? вызывает у них это озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет. Нас это не пугает, потому что мы и сами развиваем свой потенциал", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html

сша

китай

франция

великобритания

россия

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в мире, ядерное оружие, сша, китай, франция, великобритания, владимир путин, россия