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https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия - РИА Новости, 30.11.2021
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия
В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:08
2021-11-30T16:52
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
оружие
владимир путин
россия
в мире
безопасность
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин."Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет"."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.
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Путин анонсировал появление нового гиперзвукового оружия
В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".
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оружие, владимир путин, россия, в мире, безопасность
15:08 30.11.2021 (обновлено: 16:52 30.11.2021)
 
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия

Президент Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 15:02Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ОружиеВладимир ПутинРоссияВ миреБезопасность
 
 
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