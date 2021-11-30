https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия - РИА Новости, 30.11.2021
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия
В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:08
2021-11-30T15:08
2021-11-30T16:52
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
оружие
владимир путин
россия
в мире
безопасность
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин."Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет"."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761466954.html
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Путин анонсировал появление нового гиперзвукового оружия
В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".
2021-11-30T15:08
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оружие, владимир путин, россия, в мире, безопасность
15:08 30.11.2021 (обновлено: 16:52 30.11.2021)
Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия
Президент Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия