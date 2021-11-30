https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html

Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия

Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия - РИА Новости, 30.11.2021

Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия

В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:08

2021-11-30T15:08

2021-11-30T16:52

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

оружие

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин."Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет"."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761466954.html

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Путин анонсировал появление нового гиперзвукового оружия В России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет". 2021-11-30T15:08 true PT0M50S

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оружие, владимир путин, россия, в мире, безопасность