https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761466954.html

Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО

Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО - РИА Новости, 30.11.2021

Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО

Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для РФ, заявил президент Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:02

2021-11-30T15:02

2021-11-30T15:16

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

безопасность

владимир путин

нато

россия

румыния

польша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для РФ, заявил президент Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"."Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" - ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211129/rasshirenie-1761354337.html

россия

румыния

польша

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безопасность, владимир путин, нато, россия, румыния, польша