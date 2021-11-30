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День памяти всех жертв химического оружия
День памяти всех жертв химического оружия - РИА Новости, 30.11.2021
День памяти всех жертв химического оружия
День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T04:11
2021-11-30T04:11
в мире
справки
россия
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День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Именно 30 ноября начинает работу ежегодная сессия государств - участников КЗХО.В этот день мировое сообщество чтит память жертв химического оружия, а также вновь подтверждает приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия.Впервые химическое оружие было применено на полях сражений первой мировой войны 1914-1918 годов сначала Германией, а затем и другими участниками войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта.В январе 1993 года в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана "Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении". Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 года.Конвенция – международно-правовой документ, направленный на решение двух масштабных задач. Первая – ликвидация целого класса оружия массового уничтожения под строгим международным контролем (разоружение), вторая - запрещение производства и применения химоружия (предотвращение его распространения). Конвенция является бессрочной.Для контроля за осуществлением Конвенции государства-участники учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира расположена в городе Гааге, Нидерланды. ОЗХО также является международной площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся выполнения Конвенции.В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. В 2015 году к Конвенции присоединились Мьянма и Ангола, в 2018 году – Государство Палестина. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан. В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия. На сегодняшний день США остаются единственным обладателем арсенала химического оружия и планируют завершить национальную программу химразоружения не ранее конца 2023 года.По данным ОЗХО на 31 октября 2021 года, в общей сложности уничтожено 71 511 метрических тонн или 98,9% мировых объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны). Из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.9 мая 2007 года в Гааге был открыт памятник, посвященный памяти жертв химического оружия. Это событие было приурочено к 10-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, россия
04:11 30.11.2021
 

День памяти всех жертв химического оружия

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом
Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Именно 30 ноября начинает работу ежегодная сессия государств - участников КЗХО.
В этот день мировое сообщество чтит память жертв химического оружия, а также вновь подтверждает приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия.
Впервые химическое оружие было применено на полях сражений первой мировой войны 1914-1918 годов сначала Германией, а затем и другими участниками войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта.
В январе 1993 года в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана "Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении". Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 года.
Конвенция – международно-правовой документ, направленный на решение двух масштабных задач. Первая – ликвидация целого класса оружия массового уничтожения под строгим международным контролем (разоружение), вторая - запрещение производства и применения химоружия (предотвращение его распространения). Конвенция является бессрочной.
Для контроля за осуществлением Конвенции государства-участники учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира расположена в городе Гааге, Нидерланды. ОЗХО также является международной площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся выполнения Конвенции.
В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства.
В 2015 году к Конвенции присоединились Мьянма и Ангола, в 2018 году – Государство Палестина. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.
Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия. На сегодняшний день США остаются единственным обладателем арсенала химического оружия и планируют завершить национальную программу химразоружения не ранее конца 2023 года.
По данным ОЗХО на 31 октября 2021 года, в общей сложности уничтожено 71 511 метрических тонн или 98,9% мировых объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны). Из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.
9 мая 2007 года в Гааге был открыт памятник, посвященный памяти жертв химического оружия. Это событие было приурочено к 10-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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