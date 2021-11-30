Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/onlayn-forum-1761508152.html
Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021
Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021 - РИА Новости, 30.11.2021
Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021
Внедрение цифровых технологий в банковской индустрии, ИТ, ритейле, исследованиях и маркетинге стали главными темами онлайн-форума Alfa Digital Open, который в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:50
2021-11-30T18:27
новости компаний - экономика
технологии
альфа-банк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761507951_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_b6675282f60522bcbb99ee63aca08ba6.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Внедрение цифровых технологий в банковской индустрии, ИТ, ритейле, исследованиях и маркетинге стали главными темами онлайн-форума Alfa Digital Open, который в прямом эфире провел Альфа-Банк, сообщает кредитная организация. В ходе форума эксперты Alfa Digital поделились, как работают с цифровыми технологиями и какие инновации внедряют. В частности, команда продвинутой аналитики рассказала про работу над решениями, обеспечивающими гиперкастомизацию предложений от банка в рамках Customer Engagement Platform — платформый финансового суперсервиса. Команда Alfa Digital в Санкт-Петербурге официально представила нового голосового финансового помощника Альфа и рассказала, как удалось его научить шутить.В свою очередь, приглашенные эксперты рассказали, какие тренды принес 2021 год в цифровые сервисы не только в банковской индустрии, но в IT, ритейле, исследованиях и маркетинге."За год, который прошел с момента прошлой конференции Alfa Digital Open, наш цифровой банк сделал большой рывок вперед. Казалось, недавно мы представили первый стартап в банке, а уже сегодня команда Alfa Message создает успешные решения для нескольких бизнес-направлений Альфа-Банка и наших партнёров. Предпочтения клиентов быстро меняются, становятся разнообразнее. Нам важно опираться не только на собственный опыт, но и экспертизу лучших профессионалов рынка. Такие конференции помогают создать новые идеи и открыто ими делиться", — прокомментировал итоги форума директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.
https://ria.ru/20211027/bank-1756517638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761507951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4682660e97e715ed7d4a997a89316a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, технологии, альфа-банк, россия
17:50 30.11.2021 (обновлено: 18:27 30.11.2021)
 

Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021
Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Внедрение цифровых технологий в банковской индустрии, ИТ, ритейле, исследованиях и маркетинге стали главными темами онлайн-форума Alfa Digital Open, который в прямом эфире провел Альфа-Банк, сообщает кредитная организация.
В ходе форума эксперты Alfa Digital поделились, как работают с цифровыми технологиями и какие инновации внедряют. В частности, команда продвинутой аналитики рассказала про работу над решениями, обеспечивающими гиперкастомизацию предложений от банка в рамках Customer Engagement Platform — платформый финансового суперсервиса. Команда Alfa Digital в Санкт-Петербурге официально представила нового голосового финансового помощника Альфа и рассказала, как удалось его научить шутить.
Открытие отделения Альфа-банка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 16:06
Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов
В свою очередь, приглашенные эксперты рассказали, какие тренды принес 2021 год в цифровые сервисы не только в банковской индустрии, но в IT, ритейле, исследованиях и маркетинге.
"За год, который прошел с момента прошлой конференции Alfa Digital Open, наш цифровой банк сделал большой рывок вперед. Казалось, недавно мы представили первый стартап в банке, а уже сегодня команда Alfa Message создает успешные решения для нескольких бизнес-направлений Альфа-Банка и наших партнёров. Предпочтения клиентов быстро меняются, становятся разнообразнее. Нам важно опираться не только на собственный опыт, но и экспертизу лучших профессионалов рынка. Такие конференции помогают создать новые идеи и открыто ими делиться", — прокомментировал итоги форума директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииАльфа-банкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
Лента новостейМолния
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии