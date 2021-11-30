https://ria.ru/20211130/onlayn-forum-1761508152.html

Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021

Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021 - РИА Новости, 30.11.2021

Альфа-Банк провел цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021

Внедрение цифровых технологий в банковской индустрии, ИТ, ритейле, исследованиях и маркетинге стали главными темами онлайн-форума Alfa Digital Open, который в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:50

2021-11-30T17:50

2021-11-30T18:27

новости компаний - экономика

технологии

альфа-банк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761507951_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_b6675282f60522bcbb99ee63aca08ba6.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Внедрение цифровых технологий в банковской индустрии, ИТ, ритейле, исследованиях и маркетинге стали главными темами онлайн-форума Alfa Digital Open, который в прямом эфире провел Альфа-Банк, сообщает кредитная организация. В ходе форума эксперты Alfa Digital поделились, как работают с цифровыми технологиями и какие инновации внедряют. В частности, команда продвинутой аналитики рассказала про работу над решениями, обеспечивающими гиперкастомизацию предложений от банка в рамках Customer Engagement Platform — платформый финансового суперсервиса. Команда Alfa Digital в Санкт-Петербурге официально представила нового голосового финансового помощника Альфа и рассказала, как удалось его научить шутить.В свою очередь, приглашенные эксперты рассказали, какие тренды принес 2021 год в цифровые сервисы не только в банковской индустрии, но в IT, ритейле, исследованиях и маркетинге."За год, который прошел с момента прошлой конференции Alfa Digital Open, наш цифровой банк сделал большой рывок вперед. Казалось, недавно мы представили первый стартап в банке, а уже сегодня команда Alfa Message создает успешные решения для нескольких бизнес-направлений Альфа-Банка и наших партнёров. Предпочтения клиентов быстро меняются, становятся разнообразнее. Нам важно опираться не только на собственный опыт, но и экспертизу лучших профессионалов рынка. Такие конференции помогают создать новые идеи и открыто ими делиться", — прокомментировал итоги форума директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

https://ria.ru/20211027/bank-1756517638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, технологии, альфа-банк, россия