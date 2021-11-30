https://ria.ru/20211130/ombudsmen-1761442892.html

В ОНК предложили создать пост омбудсмена по иностранным заключенным

В ОНК предложили создать пост омбудсмена по иностранным заключенным - РИА Новости, 30.11.2021

В ОНК предложили создать пост омбудсмена по иностранным заключенным

Вопросами содержащихся в российских СИЗО иностранцев должен заниматься конкретный специалист службы исполнения наказания, полагает член Общественной... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:44

2021-11-30T13:44

2021-11-30T13:44

общество

москва

дмитрий медведев

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопросами содержащихся в российских СИЗО иностранцев должен заниматься конкретный специалист службы исполнения наказания, полагает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимы дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в РФ, нельзя допускать их изоляции и маргинализации, возникновения в стране этнических анклавов, которые являются рассадником преступности."Сейчас в следственных изоляторах Москвы содержится порядка 2,5 тысячи иностранных граждан - это 25% от общего числа арестованных. Из них только 80 человек - граждане стран дальнего зарубежья. Поэтому мы считаем, что в Москве необходим отдельный специалист УФСИН, который бы занимался проблемами и делами иностранцев", - сказала Дружинина.В качестве примера она рассказала об иностранном заключенном, который за незаконное пересечение границы получил штраф, но при этом в СИЗО провел несколько месяцев.Кроме того, со слов правозащитницы, содержание иностранцев в СИЗО создает большую нагрузку на государство, поскольку они нуждаются не только в переводчиках, но и в регулярном взаимодействии с посольствами и консульствами."Зачастую проще было бы, если бы появилась возможность ускорить вынесение приговора таким гражданам или же депортировать их на родину, если это предполагается законом. Поэтому всеми этими вопросами должен заниматься конкретный специалист", - добавила Дружинина.

https://ria.ru/20211129/sud-1761208999.html

https://ria.ru/20211109/merkacheva-1758262706.html

москва

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общество, москва, дмитрий медведев, общественно-наблюдательная комиссия (онк), россия