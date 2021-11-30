Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/nornikel-1761499234.html
"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022
"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022 - РИА Новости, 30.11.2021
"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022
Новый международный форум инноваторов IN'HUB начинает работу в онлайн режиме, уже со следующего года стартуют образовательные программы и с февраля открывается... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:05
2021-11-30T17:28
новости компаний - экономика
технологии
новосибирск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
норильский никель
наука и инновации
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/80898/35/808983546_0:224:2447:1600_1920x0_80_0_0_4f1273c70f3ab597702c6434951eb1e1.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый международный форум инноваторов IN'HUB начинает работу в онлайн режиме, уже со следующего года стартуют образовательные программы и с февраля открывается прием заявок на участие в международном конкурсе изобретателей, который является частью мероприятия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" вице-президент по инновациям компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Виталий Бусько.По его словам, в форуме планируется участие свыше 1000 делегатов, конкурсный отбор пройдут сотни уникальных изобретений из более, чем 20 стран. Подведение итогов конкурса пройдет в Новосибирске 6-8 октября 2022 года.Участниками конкурса могут стать как индивидуальные изобретатели – энтузиасты, авторы новых идей, рационализаторы-специалисты, занимающиеся совершенствованием техпроцесса, так и команды проектов – группы технологических энтузиастов (не более трех человек), подавших общую заявку на конкурс. Ожидается, что поступит не менее тысячи заявок на участие, они будут приниматься на портале конкурса, начиная с 1 февраля следующего года.Бусько сообщил, что участник должен зарегистрироваться в личном кабинете, отправить заявку, которая будет рассмотрена экспертным советом и в случае прохождения этого этапа направится на финальное участие. Далее соискатели получают возможность очно или дистанционно представить свое изобретение международному жюри, получить патентную, экспертную и финансовую поддержку. Одним из результатов форума станет создание маркетплейса идей и изобретений участников, который будет работать постоянно. На созданной платформе INHUB смогут одновременно договариваться изобретатели, инвесторы и промышленники, упрощая коммерциализацию и предоставляя шанс любому изобретению найти свое воплощение в промышленности. В России впервые будет создан каталог инноваций, доступ к которому будут иметь инвесторы и промышленные компании. В каталог может попасть любое изобретение, соответствующее критериям, отметил он.В свою очередь, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский отметил, что ведомство заинтересовано в проведении конкурса и будет поддерживать подобные идеи. Председателем Оргкомитета форума IN'HUB 2022 стал заместитель главы Минпромторга Алексей Ученов.Гендиректор научно-технической ассоциации "Технопол-Москва" Вадим Гусев отметил, что IN'HUB 2022, прежде всего, задумано как мероприятие, адресованное изобретателям."В центре будет находиться изобретатель и наша задача помочь ему реализовать в жизнь свою идею, "упаковать" ее, дать правовую защиту. Выставочные и демонстрационные площади для этого будут предоставлены бесплатно, а полезная образовательная и конференционная программы пройдут как офлайн, так и в онлайн формате. Отдельным направлением станет программа, где смогут принять участие юные изобретатели", - резюмировал Гусев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/ekonomika-1727955374.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/80898/35/808983546_8:0:2440:1824_1920x0_80_0_0_485996eb4de4cbd325ceca789961023c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, технологии, новосибирск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), норильский никель, наука и инновации, россия
17:05 30.11.2021 (обновлено: 17:28 30.11.2021)
 

"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГодовое собрание акционеров "Норникель"
Годовое собрание акционеров Норникель - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый международный форум инноваторов IN'HUB начинает работу в онлайн режиме, уже со следующего года стартуют образовательные программы и с февраля открывается прием заявок на участие в международном конкурсе изобретателей, который является частью мероприятия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" вице-президент по инновациям компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Виталий Бусько.
По его словам, в форуме планируется участие свыше 1000 делегатов, конкурсный отбор пройдут сотни уникальных изобретений из более, чем 20 стран. Подведение итогов конкурса пройдет в Новосибирске 6-8 октября 2022 года.
"Более 20 лет "Норникель" поддерживает форумы и мероприятия, связанные с инновациями. Поддержка талантов с уникальными идеями, которые станут участниками Международного форума и конкурса изобретательных проектов IN'HUB 2022 для нас приоритетна. Важно, что форум поддержали международные партнеры, это позволит расширить возможности участников, соединить на одной площадке изобретателей, инвесторов, предпринимателей и такие компании как "Норникель", заинтересованные в развитии новых, прогрессивных идей", - сказал Бусько.
Участниками конкурса могут стать как индивидуальные изобретатели – энтузиасты, авторы новых идей, рационализаторы-специалисты, занимающиеся совершенствованием техпроцесса, так и команды проектов – группы технологических энтузиастов (не более трех человек), подавших общую заявку на конкурс. Ожидается, что поступит не менее тысячи заявок на участие, они будут приниматься на портале конкурса, начиная с 1 февраля следующего года.
Бусько сообщил, что участник должен зарегистрироваться в личном кабинете, отправить заявку, которая будет рассмотрена экспертным советом и в случае прохождения этого этапа направится на финальное участие. Далее соискатели получают возможность очно или дистанционно представить свое изобретение международному жюри, получить патентную, экспертную и финансовую поддержку. Одним из результатов форума станет создание маркетплейса идей и изобретений участников, который будет работать постоянно. На созданной платформе INHUB смогут одновременно договариваться изобретатели, инвесторы и промышленники, упрощая коммерциализацию и предоставляя шанс любому изобретению найти свое воплощение в промышленности. В России впервые будет создан каталог инноваций, доступ к которому будут иметь инвесторы и промышленные компании. В каталог может попасть любое изобретение, соответствующее критериям, отметил он.
В свою очередь, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский отметил, что ведомство заинтересовано в проведении конкурса и будет поддерживать подобные идеи. Председателем Оргкомитета форума IN'HUB 2022 стал заместитель главы Минпромторга Алексей Ученов.
"Все мы находимся в периоде, когда инновации все больше влияют на реалии экономики, и от общества требуется переход на новый технологический уклад. Как пример приведу использование зеленых технологий, новые принципы выработки энергии, снижение углеродного следа. Привлечение новых и свежих идей для реализации поставленных перед обществом задач как никогда кстати, и мы двумя руками за проведение подобных мероприятий", - сказал Матушанский.
Гендиректор научно-технической ассоциации "Технопол-Москва" Вадим Гусев отметил, что IN'HUB 2022, прежде всего, задумано как мероприятие, адресованное изобретателям.
"В центре будет находиться изобретатель и наша задача помочь ему реализовать в жизнь свою идею, "упаковать" ее, дать правовую защиту. Выставочные и демонстрационные площади для этого будут предоставлены бесплатно, а полезная образовательная и конференционная программы пройдут как офлайн, так и в онлайн формате. Отдельным направлением станет программа, где смогут принять участие юные изобретатели", - резюмировал Гусев.
Норникель потратит 150 млрд рублей в экологию Норильска - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:21Авторы
Акции "Норникеля" бурно растут: что стимулирует к покупкам?
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииНовосибирскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Норильский никельНаука и инновацииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
Лента новостейМолния
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии