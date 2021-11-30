https://ria.ru/20211130/nornikel-1761499234.html

"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022

"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022 - РИА Новости, 30.11.2021

"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022

Новый международный форум инноваторов IN'HUB начинает работу в онлайн режиме, уже со следующего года стартуют образовательные программы и с февраля открывается... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:05

2021-11-30T17:05

2021-11-30T17:28

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый международный форум инноваторов IN'HUB начинает работу в онлайн режиме, уже со следующего года стартуют образовательные программы и с февраля открывается прием заявок на участие в международном конкурсе изобретателей, который является частью мероприятия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" вице-президент по инновациям компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Виталий Бусько.По его словам, в форуме планируется участие свыше 1000 делегатов, конкурсный отбор пройдут сотни уникальных изобретений из более, чем 20 стран. Подведение итогов конкурса пройдет в Новосибирске 6-8 октября 2022 года.Участниками конкурса могут стать как индивидуальные изобретатели – энтузиасты, авторы новых идей, рационализаторы-специалисты, занимающиеся совершенствованием техпроцесса, так и команды проектов – группы технологических энтузиастов (не более трех человек), подавших общую заявку на конкурс. Ожидается, что поступит не менее тысячи заявок на участие, они будут приниматься на портале конкурса, начиная с 1 февраля следующего года.Бусько сообщил, что участник должен зарегистрироваться в личном кабинете, отправить заявку, которая будет рассмотрена экспертным советом и в случае прохождения этого этапа направится на финальное участие. Далее соискатели получают возможность очно или дистанционно представить свое изобретение международному жюри, получить патентную, экспертную и финансовую поддержку. Одним из результатов форума станет создание маркетплейса идей и изобретений участников, который будет работать постоянно. На созданной платформе INHUB смогут одновременно договариваться изобретатели, инвесторы и промышленники, упрощая коммерциализацию и предоставляя шанс любому изобретению найти свое воплощение в промышленности. В России впервые будет создан каталог инноваций, доступ к которому будут иметь инвесторы и промышленные компании. В каталог может попасть любое изобретение, соответствующее критериям, отметил он.В свою очередь, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский отметил, что ведомство заинтересовано в проведении конкурса и будет поддерживать подобные идеи. Председателем Оргкомитета форума IN'HUB 2022 стал заместитель главы Минпромторга Алексей Ученов.Гендиректор научно-технической ассоциации "Технопол-Москва" Вадим Гусев отметил, что IN'HUB 2022, прежде всего, задумано как мероприятие, адресованное изобретателям."В центре будет находиться изобретатель и наша задача помочь ему реализовать в жизнь свою идею, "упаковать" ее, дать правовую защиту. Выставочные и демонстрационные площади для этого будут предоставлены бесплатно, а полезная образовательная и конференционная программы пройдут как офлайн, так и в онлайн формате. Отдельным направлением станет программа, где смогут принять участие юные изобретатели", - резюмировал Гусев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/ekonomika-1727955374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, технологии, новосибирск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), норильский никель, наука и инновации, россия