17:05 30.11.2021 (обновлено: 17:28 30.11.2021)
"Норникель" проведет Международный форум инноваторов IN'HUB 2022
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый международный форум инноваторов IN'HUB начинает работу в онлайн режиме, уже со следующего года стартуют образовательные программы и с февраля открывается прием заявок на участие в международном конкурсе изобретателей, который является частью мероприятия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" вице-президент по инновациям компании ПАО "ГМК "Норильский никель" Виталий Бусько.
По его словам, в форуме планируется участие свыше 1000 делегатов, конкурсный отбор пройдут сотни уникальных изобретений из более, чем 20 стран. Подведение итогов конкурса пройдет в Новосибирске 6-8 октября 2022 года.
"Более 20 лет "Норникель" поддерживает форумы и мероприятия, связанные с инновациями. Поддержка талантов с уникальными идеями, которые станут участниками Международного форума и конкурса изобретательных проектов IN'HUB 2022 для нас приоритетна. Важно, что форум поддержали международные партнеры, это позволит расширить возможности участников, соединить на одной площадке изобретателей, инвесторов, предпринимателей и такие компании как "Норникель", заинтересованные в развитии новых, прогрессивных идей", - сказал Бусько.
Участниками конкурса могут стать как индивидуальные изобретатели – энтузиасты, авторы новых идей, рационализаторы-специалисты, занимающиеся совершенствованием техпроцесса, так и команды проектов – группы технологических энтузиастов (не более трех человек), подавших общую заявку на конкурс. Ожидается, что поступит не менее тысячи заявок на участие, они будут приниматься на портале конкурса, начиная с 1 февраля следующего года.
Бусько сообщил, что участник должен зарегистрироваться в личном кабинете, отправить заявку, которая будет рассмотрена экспертным советом и в случае прохождения этого этапа направится на финальное участие. Далее соискатели получают возможность очно или дистанционно представить свое изобретение международному жюри, получить патентную, экспертную и финансовую поддержку. Одним из результатов форума станет создание маркетплейса идей и изобретений участников, который будет работать постоянно. На созданной платформе INHUB смогут одновременно договариваться изобретатели, инвесторы и промышленники, упрощая коммерциализацию и предоставляя шанс любому изобретению найти свое воплощение в промышленности. В России впервые будет создан каталог инноваций, доступ к которому будут иметь инвесторы и промышленные компании. В каталог может попасть любое изобретение, соответствующее критериям, отметил он.
В свою очередь, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский отметил, что ведомство заинтересовано в проведении конкурса и будет поддерживать подобные идеи. Председателем Оргкомитета форума IN'HUB 2022 стал заместитель главы Минпромторга Алексей Ученов.
"Все мы находимся в периоде, когда инновации все больше влияют на реалии экономики, и от общества требуется переход на новый технологический уклад. Как пример приведу использование зеленых технологий, новые принципы выработки энергии, снижение углеродного следа. Привлечение новых и свежих идей для реализации поставленных перед обществом задач как никогда кстати, и мы двумя руками за проведение подобных мероприятий", - сказал Матушанский.
Гендиректор научно-технической ассоциации "Технопол-Москва" Вадим Гусев отметил, что IN'HUB 2022, прежде всего, задумано как мероприятие, адресованное изобретателям.
"В центре будет находиться изобретатель и наша задача помочь ему реализовать в жизнь свою идею, "упаковать" ее, дать правовую защиту. Выставочные и демонстрационные площади для этого будут предоставлены бесплатно, а полезная образовательная и конференционная программы пройдут как офлайн, так и в онлайн формате. Отдельным направлением станет программа, где смогут принять участие юные изобретатели", - резюмировал Гусев.