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В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды

В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 30.11.2021

В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды

Ряд районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:57

2021-11-30T21:57

2021-11-30T21:57

общество

севастополь

республика крым

электричество

жкх

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ряд районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба правительства города.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием, сильными дождями и надвигающимся шквальным ветром."Сработала автоматика на подстанции 330. Специалисты работают над устранением", - сказали РИА Новости в пресс-службе.Количество абонентов, оставшихся без света, уточняется. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.

https://ria.ru/20211130/krym-1761383444.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, республика крым, электричество, жкх, россия