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В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды
В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 30.11.2021
В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды
Ряд районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:57
2021-11-30T21:57
2021-11-30T21:57
общество
севастополь
республика крым
электричество
жкх
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ряд районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба правительства города.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием, сильными дождями и надвигающимся шквальным ветром."Сработала автоматика на подстанции 330. Специалисты работают над устранением", - сказали РИА Новости в пресс-службе.Количество абонентов, оставшихся без света, уточняется. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.
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общество, севастополь, республика крым, электричество, жкх, россия
В Севастополе несколько районов остались без света из-за непогоды
В Севастополе несколько районов остались без электричества из-за непогоды