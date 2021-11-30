https://ria.ru/20211130/neonatalnyy-skrining-1761420334.html

Онлайн-конференция о неонатальном скрининге генетических заболеваний

Онлайн-конференция о неонатальном скрининге генетических заболеваний - РИА Новости, 30.11.2021

Онлайн-конференция о неонатальном скрининге генетических заболеваний

6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная вопросу введения в России неонатального скрининга на первичные иммунодефициты.

2021-11-30T12:02

2021-11-30T12:02

2021-11-30T13:05

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова Сергей КУЦЕВ;- научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;- главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;- заместитель генерального директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, председатель Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов Анна ЩЕРБИНА;- президент благотворительного фонда "Подсолнух" Ирина БАКРАДЗЕ.Первичные иммунодефициты – группа генетических заболеваний, насчитывающая более 450 дефектов, влияющих на развитие иммунной системы. Они протекают как хронические инфекции, аутоиммунные, аллергические и даже онкологические заболевания. Их очень сложно диагностировать – болезнь может протекать бессимптомно.Летом 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что программа неонатального скрининга в России будет расширена с 5 до 40 заболеваний. В их число вошел и тест на первичные иммунодефициты.Сейчас ежегодно выявляют около 250 детей с этими заболеваниями. Если будет введен неонатальный скрининг, то количество пациентов вырастет до 3 тысяч человек. Ранняя диагностика поможет до клинических проявлений предупредить развитие болезни и провести своевременное лечение. Когда в России начнет проводиться неонатальный скрининг?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы