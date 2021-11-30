12:02 30.11.2021 (обновлено: 13:05 30.11.2021)
Онлайн-конференция о неонатальном скрининге генетических заболеваний
6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная вопросу введения в России неонатального скрининга на первичные иммунодефициты.
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Участники:
- генеральный директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова Сергей КУЦЕВ;
- научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;
- главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;
- заместитель генерального директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, председатель Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов Анна ЩЕРБИНА;
- президент благотворительного фонда "Подсолнух" Ирина БАКРАДЗЕ.
Первичные иммунодефициты – группа генетических заболеваний, насчитывающая более 450 дефектов, влияющих на развитие иммунной системы. Они протекают как хронические инфекции, аутоиммунные, аллергические и даже онкологические заболевания. Их очень сложно диагностировать – болезнь может протекать бессимптомно.
Летом 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что программа неонатального скрининга в России будет расширена с 5 до 40 заболеваний. В их число вошел и тест на первичные иммунодефициты.
Сейчас ежегодно выявляют около 250 детей с этими заболеваниями. Если будет введен неонатальный скрининг, то количество пациентов вырастет до 3 тысяч человек. Ранняя диагностика поможет до клинических проявлений предупредить развитие болезни и провести своевременное лечение. Когда в России начнет проводиться неонатальный скрининг?
Участники:
- генеральный директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова Сергей КУЦЕВ;
- научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр РУМЯНЦЕВ;
- главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;
- заместитель генерального директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, председатель Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов Анна ЩЕРБИНА;
- президент благотворительного фонда "Подсолнух" Ирина БАКРАДЗЕ.
Первичные иммунодефициты – группа генетических заболеваний, насчитывающая более 450 дефектов, влияющих на развитие иммунной системы. Они протекают как хронические инфекции, аутоиммунные, аллергические и даже онкологические заболевания. Их очень сложно диагностировать – болезнь может протекать бессимптомно.
Летом 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что программа неонатального скрининга в России будет расширена с 5 до 40 заболеваний. В их число вошел и тест на первичные иммунодефициты.
Сейчас ежегодно выявляют около 250 детей с этими заболеваниями. Если будет введен неонатальный скрининг, то количество пациентов вырастет до 3 тысяч человек. Ранняя диагностика поможет до клинических проявлений предупредить развитие болезни и провести своевременное лечение. Когда в России начнет проводиться неонатальный скрининг?
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