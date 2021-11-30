https://ria.ru/20211130/nato-1761466253.html
Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин
Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:01
2021-11-30T15:01
2021-11-30T15:12
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
нато
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа."Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
https://ria.ru/20211104/nato-1757681279.html
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нато, россия, в мире, владимир путин
15:01 30.11.2021 (обновлено: 15:12 30.11.2021)
Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин
Президент Путин: нет здравого ответа на вопрос, зачем НАТО приблизилась к границам России