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Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин
Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:01
2021-11-30T15:12
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
нато
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа."Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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нато, россия, в мире, владимир путин
15:01 30.11.2021 (обновлено: 15:12 30.11.2021)
 
Нет ответа, зачем НАТО приблизилась к границам России, заявил Путин

Президент Путин: нет здравого ответа на вопрос, зачем НАТО приблизилась к границам России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа.
"Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 10:18
Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"НАТОРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
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