https://ria.ru/20211130/nato-1761433421.html

Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, заявили в МИД

Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2021

Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, заявили в МИД

Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на альянсе, заявил МИД РФ. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:06

2021-11-30T13:06

2021-11-30T13:14

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на альянсе, заявил МИД РФ."Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Именно от Североатлантического блока должна исходить инициатива по их восстановлению и поиску путей выхода из создавшейся напряженной ситуации", - говорится в заявлении министерства с контраргументацией к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".

https://ria.ru/20211129/predstavitelstvo-1761320534.html

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2021

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в мире, нато, россия