https://ria.ru/20211130/nato-1761433421.html
Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, заявили в МИД
Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2021
Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, заявили в МИД
Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на альянсе, заявил МИД РФ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:06
2021-11-30T13:06
2021-11-30T13:14
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на альянсе, заявил МИД РФ."Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Именно от Североатлантического блока должна исходить инициатива по их восстановлению и поиску путей выхода из создавшейся напряженной ситуации", - говорится в заявлении министерства с контраргументацией к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".
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в мире, нато, россия
13:06 30.11.2021 (обновлено: 13:14 30.11.2021)
Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, заявили в МИД
В МИД возложили на НАТО вину за деградацию отношений с альянсом