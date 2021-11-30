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Налоговые поступления в нижегородский бюджет выросли на 22 процента
Налоговые поступления в нижегородский бюджет выросли на 22 процента - РИА Новости, 30.11.2021
Налоговые поступления в нижегородский бюджет выросли на 22 процента
Налоговые поступления в бюджет Нижегородской области за 10 месяцев 2021 года выросли более чем на 22%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:36
2021-11-30T17:36
2021-11-30T17:36
нижегородская область
нижегородская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Налоговые поступления в бюджет Нижегородской области за 10 месяцев 2021 года выросли более чем на 22%, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области во вторник принял участие в заседании расширенной коллегии УФНС России по региону. В своем выступлении глава региона отметил высокий профессионализм нижегородских сотрудников службы."Сегодня ведомство осуществляет администрирование более 90% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области. Объем соответствующих поступлений в консолидированный бюджет за 10 месяцев этого года вырос более чем на 22% по отношению к предыдущему году. Это говорит о том, что бизнес развивается и растет, выплачивает налоги. Это позволяет нашему бюджету чувствовать себя уверенно и выполнять все социальные обязательства", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Как отметил губернатор, налоговая служба также выступает координатором в оказании мер поддержки бизнесу, который пострадал в пандемию. Это касается и федеральных, и региональных мер поддержки.В свою очередь председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что даже в тяжелое "ковидное" время в Нижегородской области не снизился уровень доходов бюджета, что, помимо работы промышленности и бизнеса, является также заслугой эффективной работы налоговой службы.Руководитель управления ФНС России по Нижегородской области Виктор Большаков озвучил результаты работы налоговых органов региона в части проведения выездных налоговых проверок. Так, за 10 месяцев 2021 года проведено 57 выездных налоговых проверок. "В сравнении с аналогичным периодом прошлого года проведено на 24 проверки, то есть на 30%, меньше. При этом эффективность одной результативной выездной налоговой проверки составила 129 миллионов рублей, что на 86 миллионов рублей, или в 2,9 раза, превышает прошлогодние показатели", - отметил Большаков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), глеб никитин, россия
Налоговые поступления в нижегородский бюджет выросли на 22 процента
Налоговые поступления в бюджет Нижегородской области выросли на 22 процента
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости.
Налоговые поступления в бюджет Нижегородской области
за 10 месяцев 2021 года выросли более чем на 22%, заявил глава региона Глеб Никитин
.
Губернатор Нижегородской области во вторник принял участие в заседании расширенной коллегии УФНС России
по региону. В своем выступлении глава региона отметил высокий профессионализм нижегородских сотрудников службы.
"Сегодня ведомство осуществляет администрирование более 90% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области. Объем соответствующих поступлений в консолидированный бюджет за 10 месяцев этого года вырос более чем на 22% по отношению к предыдущему году. Это говорит о том, что бизнес развивается и растет, выплачивает налоги. Это позволяет нашему бюджету чувствовать себя уверенно и выполнять все социальные обязательства", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как отметил губернатор, налоговая служба также выступает координатором в оказании мер поддержки бизнесу, который пострадал в пандемию. Это касается и федеральных, и региональных мер поддержки.
В свою очередь председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что даже в тяжелое "ковидное" время в Нижегородской области не снизился уровень доходов бюджета, что, помимо работы промышленности и бизнеса, является также заслугой эффективной работы налоговой службы.
Руководитель управления ФНС
России по Нижегородской области Виктор Большаков озвучил результаты работы налоговых органов региона в части проведения выездных налоговых проверок. Так, за 10 месяцев 2021 года проведено 57 выездных налоговых проверок. "В сравнении с аналогичным периодом прошлого года проведено на 24 проверки, то есть на 30%, меньше. При этом эффективность одной результативной выездной налоговой проверки составила 129 миллионов рублей, что на 86 миллионов рублей, или в 2,9 раза, превышает прошлогодние показатели", - отметил Большаков.