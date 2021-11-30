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КМСП: по нарушениям проверок МСБ вынесено более 100 актов реагирования
КМСП: по нарушениям проверок МСБ вынесено более 100 актов реагирования - РИА Новости, 30.11.2021
КМСП: по нарушениям проверок МСБ вынесено более 100 актов реагирования
Более ста актов реагирования вынесено Генпрокуратурой после обращения Корпорации МСП по фактам нарушений при проведении проверок малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:00
2021-11-30T10:43
экономика
генеральная прокуратура рф
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более ста актов реагирования вынесено Генпрокуратурой после обращения Корпорации МСП по фактам нарушений при проведении проверок малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации.По данным КМСП, надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях в связи с отсутствием оснований для проведения проверок и внесением недостоверных сведений о них в реестр. Теперь органы контроля должны проверить факты нарушений ведения реестра и принять решения о признании ряда проведенных ими проверок недействительными.Как указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, из-за ограничений, введенных в разных регионах в связи с распространением COVID-19, многие предприниматели не могут полноценно вести свой бизнес. Для облегчения их положения и стимулирования деятельности государство сократило контрольно-надзорную нагрузку, ввело мораторий на проверки."Мы в Корпорации МСП постоянно мониторим ситуацию с соблюдением этого моратория и ранее уже добились отмены решений по итогам порядка сотни проверок. Мы продолжаем работу по контролю законности проверок в период действия моратория и призываем предпринимателей при возникновении сложностей обращаться за помощью через "Сервис 360°" на сайте корпорации. Мы обязательно рассмотрим каждое обращение", - приводит пресс-служба слова Исаевича.Ранее Корпорация МСП направила в Генпрокуратуру список из 1374 плановых проверок малого бизнеса, проведенных в январе-августе 2021 года. Надзорное ведомство попросили определить законность проведения контрольно-надзорных мероприятий в период действия моратория на них.Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под действие документа попадает порядка 100 тысяч субъектов МСП. Благодаря мораторию, из плана на 2021 год было исключено 127 тысяч проверок в отношении малого бизнеса, напомнили в корпорации.
https://ria.ru/20211125/selkhozkooperativ-1760753586.html
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экономика, генеральная прокуратура рф, корпорация мсп, россия, александр исаевич
09:00 30.11.2021 (обновлено: 10:43 30.11.2021)
 

КМСП: по нарушениям проверок МСБ вынесено более 100 актов реагирования

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более ста актов реагирования вынесено Генпрокуратурой после обращения Корпорации МСП по фактам нарушений при проведении проверок малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации.
По данным КМСП, надзорное ведомство возбудило дела об административных правонарушениях в связи с отсутствием оснований для проведения проверок и внесением недостоверных сведений о них в реестр. Теперь органы контроля должны проверить факты нарушений ведения реестра и принять решения о признании ряда проведенных ими проверок недействительными.
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Как указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, из-за ограничений, введенных в разных регионах в связи с распространением COVID-19, многие предприниматели не могут полноценно вести свой бизнес. Для облегчения их положения и стимулирования деятельности государство сократило контрольно-надзорную нагрузку, ввело мораторий на проверки.
"Мы в Корпорации МСП постоянно мониторим ситуацию с соблюдением этого моратория и ранее уже добились отмены решений по итогам порядка сотни проверок. Мы продолжаем работу по контролю законности проверок в период действия моратория и призываем предпринимателей при возникновении сложностей обращаться за помощью через "Сервис 360°" на сайте корпорации. Мы обязательно рассмотрим каждое обращение", - приводит пресс-служба слова Исаевича.
Ранее Корпорация МСП направила в Генпрокуратуру список из 1374 плановых проверок малого бизнеса, проведенных в январе-августе 2021 года. Надзорное ведомство попросили определить законность проведения контрольно-надзорных мероприятий в период действия моратория на них.
Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2022 год. Под действие документа попадает порядка 100 тысяч субъектов МСП. Благодаря мораторию, из плана на 2021 год было исключено 127 тысяч проверок в отношении малого бизнеса, напомнили в корпорации.
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ЭкономикаГенеральная прокуратура РФКорпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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