https://ria.ru/20211130/motsart-1761417116.html

Производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве

Производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 30.11.2021

Производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве

Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", объявила о банкротстве, сообщило APA со ссылкой на письмо... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:45

2021-11-30T11:45

2021-11-30T13:48

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австрия

зальцбург (город)

банкротство

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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости. Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", объявила о банкротстве, сообщило APA со ссылкой на письмо руководства.По информации агентства, предприятие сильно пострадало из-за пандемии коронавируса: сокращение числа туристов, свадебных торжеств и других праздничных событий привело к падению спроса на кондитерские изделия. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге оставались закрытыми в течение нескольких недель."Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами (банкротства. — Прим. ред.)", — отметил директор компании Кристиан Шюгерль.Суд Зальцбурга во вторник начнет рассмотрение дела о неплатежеспособности Salzburg Schokolade, уточняет APA. Производитель не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. СМИ отмечает, что, по неподтвержденной информации, плачевное положение фирмы затронуло 140 работников.По данным ORF Salzburg, "дочка" Salzburg Schokolade в Чехии не пострадала и работает в обычном режиме. В Зальцбурге же сотрудникам поручили использовать имеющееся сырье для изготовления конфет.Назначенный судом банкротный управляющий компании вскоре решит, как она будет действовать. Руководитель в электронном письме клиентам и партнерам выразил надежду на продолжение работы.

https://rsport.ria.ru/20211110/sladosti-1758309671.html

https://ria.ru/20211122/bankrotstvo-1760205636.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/konfety-1755078101.html

вена

австрия

зальцбург (город)

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в мире, вена, австрия, зальцбург (город), банкротство