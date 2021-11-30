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Производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве
Производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 30.11.2021
Производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве
Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", объявила о банкротстве, сообщило APA со ссылкой на письмо... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:45
2021-11-30T13:48
в мире
вена
австрия
зальцбург (город)
банкротство
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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости. Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", объявила о банкротстве, сообщило APA со ссылкой на письмо руководства.По информации агентства, предприятие сильно пострадало из-за пандемии коронавируса: сокращение числа туристов, свадебных торжеств и других праздничных событий привело к падению спроса на кондитерские изделия. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге оставались закрытыми в течение нескольких недель."Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами (банкротства. — Прим. ред.)", — отметил директор компании Кристиан Шюгерль.Суд Зальцбурга во вторник начнет рассмотрение дела о неплатежеспособности Salzburg Schokolade, уточняет APA. Производитель не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. СМИ отмечает, что, по неподтвержденной информации, плачевное положение фирмы затронуло 140 работников.По данным ORF Salzburg, "дочка" Salzburg Schokolade в Чехии не пострадала и работает в обычном режиме. В Зальцбурге же сотрудникам поручили использовать имеющееся сырье для изготовления конфет.Назначенный судом банкротный управляющий компании вскоре решит, как она будет действовать. Руководитель в электронном письме клиентам и партнерам выразил надежду на продолжение работы.
https://rsport.ria.ru/20211110/sladosti-1758309671.html
https://ria.ru/20211122/bankrotstvo-1760205636.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/konfety-1755078101.html
вена
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в мире, вена, австрия, зальцбург (город), банкротство
11:45 30.11.2021 (обновлено: 13:48 30.11.2021)
 
Производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве

Австрийский производитель конфет "Моцарт" подал заявление о банкротстве

CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / MozartkugelКонфеты Mozartkugel
Конфеты Mozartkugel - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / Mozartkugel
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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости. Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет "Моцарт", объявила о банкротстве, сообщило APA со ссылкой на письмо руководства.
По информации агентства, предприятие сильно пострадало из-за пандемии коронавируса: сокращение числа туристов, свадебных торжеств и других праздничных событий привело к падению спроса на кондитерские изделия. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге оставались закрытыми в течение нескольких недель.
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"Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами (банкротства. — Прим. ред.)", — отметил директор компании Кристиан Шюгерль.
Суд Зальцбурга во вторник начнет рассмотрение дела о неплатежеспособности Salzburg Schokolade, уточняет APA. Производитель не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. СМИ отмечает, что, по неподтвержденной информации, плачевное положение фирмы затронуло 140 работников.
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По данным ORF Salzburg, "дочка" Salzburg Schokolade в Чехии не пострадала и работает в обычном режиме. В Зальцбурге же сотрудникам поручили использовать имеющееся сырье для изготовления конфет.
Назначенный судом банкротный управляющий компании вскоре решит, как она будет действовать. Руководитель в электронном письме клиентам и партнерам выразил надежду на продолжение работы.
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