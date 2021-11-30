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Мишустин обсудил с премьером Узбекистана экономическое сотрудничество
Мишустин обсудил с премьером Узбекистана экономическое сотрудничество - РИА Новости, 30.11.2021
Мишустин обсудил с премьером Узбекистана экономическое сотрудничество
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:02
2021-11-30T09:02
2021-11-30T09:02
экономика
узбекистан
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Главы правительств обсудили приоритетные направления развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в области сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора они уделили особое внимание тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
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экономика, узбекистан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия
Мишустин обсудил с премьером Узбекистана экономическое сотрудничество
Премьер Мишустин обсудил с узбекским коллегой Ариповым экономическое сотрудничество