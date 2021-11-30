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Мишустин обсудил с премьером Узбекистана экономическое сотрудничество

Мишустин обсудил с премьером Узбекистана экономическое сотрудничество - РИА Новости, 30.11.2021

Мишустин обсудил с премьером Узбекистана экономическое сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:02

2021-11-30T09:02

2021-11-30T09:02

экономика

узбекистан

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Главы правительств обсудили приоритетные направления развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в области сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора они уделили особое внимание тематике расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

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узбекистан

россия

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экономика, узбекистан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия