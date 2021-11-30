https://ria.ru/20211130/metallurgi-1761446954.html

Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций

Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций - РИА Новости, 30.11.2021

Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций

Власти РФ пошли навстречу бизнесу при обсуждении корректировок налоговой системы и теперь ждут от металлургов и добывающих компаний реализации обещанных ими... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:55

2021-11-30T13:55

2021-11-30T13:55

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

втб капитал

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти РФ пошли навстречу бизнесу при обсуждении корректировок налоговой системы и теперь ждут от металлургов и добывающих компаний реализации обещанных ими инвестиционных проектов, заявил министр финансов Антон Силуанов.Выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет", министр отметил, что прибыль многих секторов экономики РФ в текущем году выросла в среднем в 1,5 раза, однако рост инвестиций оказался существенно меньше. Компании, по его словам, предпочитают направлять свою прибыль на сбережения, погашение долгов и выплату дивидендов."Мы когда, кстати говоря, очень много в этом году взаимодействовали с металлургами по изменению налогового законодательства, все говорили, что у них целый инвестиционный портфель подготовлен: давайте только договоримся об условиях налогообложения – и мы пойдем вкладывать. Посмотрим сейчас", - сказал Силуанов.Власти РФ в текущем году скорректировали налогообложение отдельных секторов, повысив нагрузку на производителей металла, угля и минеральных удобрений, которые получают сверхприбыль за счет высоких цен на продукцию на внешних рынках. Одновременно власти обсуждали и ретроспективное повышение налога на прибыль для компаний, которые направляют большую часть своей прибыли на выплату дивидендов, а не на инвестиции. Однако после переговоров с бизнесом эти планы было решено отложить.Силуанов, выступая на форуме, отметил, что цены на продукцию металлургических и добывающих секторов на рынке остаются высокими, и компании продолжают получать значительный финансовый поток. "Мы ждем инвестиций", - напомнил он.При этом глава Минфина признал, что подготовка портфеля инвестиционных проектов требует времени, поэтому власти пока не торопят бизнес.Он также не исключил возможность предоставления налоговых льгот бизнесу, но подчеркнул: "Если даем льготы – то под конкретные обязательства".

https://ria.ru/20211130/investitsii-1761403859.html

https://ria.ru/20211130/siluanov-1761423500.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), втб капитал, антон силуанов, россия