https://ria.ru/20211130/metallurgi-1761446954.html
Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций
Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций - РИА Новости, 30.11.2021
Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций
Власти РФ пошли навстречу бизнесу при обсуждении корректировок налоговой системы и теперь ждут от металлургов и добывающих компаний реализации обещанных ими... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:55
2021-11-30T13:55
2021-11-30T13:55
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
втб капитал
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти РФ пошли навстречу бизнесу при обсуждении корректировок налоговой системы и теперь ждут от металлургов и добывающих компаний реализации обещанных ими инвестиционных проектов, заявил министр финансов Антон Силуанов.Выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет", министр отметил, что прибыль многих секторов экономики РФ в текущем году выросла в среднем в 1,5 раза, однако рост инвестиций оказался существенно меньше. Компании, по его словам, предпочитают направлять свою прибыль на сбережения, погашение долгов и выплату дивидендов."Мы когда, кстати говоря, очень много в этом году взаимодействовали с металлургами по изменению налогового законодательства, все говорили, что у них целый инвестиционный портфель подготовлен: давайте только договоримся об условиях налогообложения – и мы пойдем вкладывать. Посмотрим сейчас", - сказал Силуанов.Власти РФ в текущем году скорректировали налогообложение отдельных секторов, повысив нагрузку на производителей металла, угля и минеральных удобрений, которые получают сверхприбыль за счет высоких цен на продукцию на внешних рынках. Одновременно власти обсуждали и ретроспективное повышение налога на прибыль для компаний, которые направляют большую часть своей прибыли на выплату дивидендов, а не на инвестиции. Однако после переговоров с бизнесом эти планы было решено отложить.Силуанов, выступая на форуме, отметил, что цены на продукцию металлургических и добывающих секторов на рынке остаются высокими, и компании продолжают получать значительный финансовый поток. "Мы ждем инвестиций", - напомнил он.При этом глава Минфина признал, что подготовка портфеля инвестиционных проектов требует времени, поэтому власти пока не торопят бизнес.Он также не исключил возможность предоставления налоговых льгот бизнесу, но подчеркнул: "Если даем льготы – то под конкретные обязательства".
https://ria.ru/20211130/investitsii-1761403859.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), втб капитал, антон силуанов, россия
Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций
Министр финансов Антон Силуанов напомнил металлургам, что власти ждут от них инвестиций
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Власти РФ
пошли навстречу бизнесу при обсуждении корректировок налоговой системы и теперь ждут от металлургов и добывающих компаний реализации обещанных ими инвестиционных проектов, заявил министр финансов Антон Силуанов
.
Выступая на форуме "ВТБ Капитала
" "Россия зовет", министр отметил, что прибыль многих секторов экономики РФ в текущем году выросла в среднем в 1,5 раза, однако рост инвестиций оказался существенно меньше. Компании, по его словам, предпочитают направлять свою прибыль на сбережения, погашение долгов и выплату дивидендов.
"Мы когда, кстати говоря, очень много в этом году взаимодействовали с металлургами по изменению налогового законодательства, все говорили, что у них целый инвестиционный портфель подготовлен: давайте только договоримся об условиях налогообложения – и мы пойдем вкладывать. Посмотрим сейчас", - сказал Силуанов.
Власти РФ в текущем году скорректировали налогообложение отдельных секторов, повысив нагрузку на производителей металла, угля и минеральных удобрений, которые получают сверхприбыль за счет высоких цен на продукцию на внешних рынках. Одновременно власти обсуждали и ретроспективное повышение налога на прибыль для компаний, которые направляют большую часть своей прибыли на выплату дивидендов, а не на инвестиции. Однако после переговоров с бизнесом эти планы было решено отложить.
Силуанов, выступая на форуме, отметил, что цены на продукцию металлургических и добывающих секторов на рынке остаются высокими, и компании продолжают получать значительный финансовый поток. "Мы ждем инвестиций", - напомнил он.
При этом глава Минфина
признал, что подготовка портфеля инвестиционных проектов требует времени, поэтому власти пока не торопят бизнес.
Он также не исключил возможность предоставления налоговых льгот бизнесу, но подчеркнул: "Если даем льготы – то под конкретные обязательства".