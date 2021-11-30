https://ria.ru/20211130/magnitogorsk-1761387430.html

В Магнитогорске медработницу заподозрили в фальсификации справок о COVID-19

В Магнитогорске медработницу заподозрили в фальсификации справок о COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021

В Магнитогорске медработницу заподозрили в фальсификации справок о COVID-19

Сотрудница медицинского учреждения города Магнитогорск Челябинской области предоставляла гражданам фиктивные справки об отсутствии у них COVID-19, возбуждено... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:21

2021-11-30T09:21

2021-11-30T09:21

распространение коронавируса

происшествия

челябинская область

магнитогорск

россия

коронавирус в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Сотрудница медицинского учреждения города Магнитогорск Челябинской области предоставляла гражданам фиктивные справки об отсутствии у них COVID-19, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону."В Магнитогорске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД выявили факты предоставления фиктивных справок об отсутствии заболевания COVID-19. За денежное вознаграждение 10 граждан приобрели у 36-летней жительницы Магнитогорска, являющейся работником медицинского учреждения, справки о проведении лабораторного исследования на отсутствие COVID-19 без фактической сдачи необходимых анализов", - говорится в сообщении.Денежные средства в размере 35 тысяч рублей женщина потратила по своему усмотрению, уточняется в сообщении.Отделом полиции "Левобережный" УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), поясняется в сообщении. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 2 лет, добавляет полиция. Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, говорится в сообщении.Также уточняется, что полицейские устанавливают круг лиц, осуществивших приобретение нелегальных справок.

https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760109213.html

https://ria.ru/20211029/golikova-1756842670.html

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магнитогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, магнитогорск, россия, коронавирус в россии