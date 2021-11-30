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В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя
В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя - РИА Новости, 30.11.2021
В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя
Состояние выжившего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе Александра Заковряшина стабильное, есть положительная динамика, сообщил начальник ГУ МЧС России по... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:27
2021-11-30T10:27
2021-11-30T10:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Состояние выжившего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе Александра Заковряшина стабильное, есть положительная динамика, сообщил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин."Состояние Заковряшина Александра Анатольевича на сегодняшний день, утром я разговаривал с главврачом, стабильное… положительная динамика есть", - сказал Шульгин на заседании рабочей группы правительственной комиссии.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, россия
10:27 30.11.2021 (обновлено: 10:38 30.11.2021)
В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя
МЧС: состояние выжившего в "Листвяжной" спасателя Заковряшина стабильное