https://ria.ru/20211130/listvyazhnaya-1761399052.html

В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя

В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя - РИА Новости, 30.11.2021

В МЧС рассказали о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя

Состояние выжившего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе Александра Заковряшина стабильное, есть положительная динамика, сообщил начальник ГУ МЧС России по... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:27

2021-11-30T10:27

2021-11-30T10:38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Состояние выжившего в шахте "Листвяжная" в Кузбассе Александра Заковряшина стабильное, есть положительная динамика, сообщил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин."Состояние Заковряшина Александра Анатольевича на сегодняшний день, утром я разговаривал с главврачом, стабильное… положительная динамика есть", - сказал Шульгин на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

https://ria.ru/20211128/zakovryashin-1761115923.html

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, россия