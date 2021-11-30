https://ria.ru/20211130/lekarstva-1761439103.html
В Роспотребнадзоре рассказали об обеспечении лекарствами пациентов с ВИЧ
В Роспотребнадзоре рассказали об обеспечении лекарствами пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 30.11.2021
В Роспотребнадзоре рассказали об обеспечении лекарствами пациентов с ВИЧ
Более 82% людей с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном наблюдении в России, получают бесплатные препараты для лечения инфекции, заявил заместитель главы... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:31
2021-11-30T13:31
2021-11-30T13:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 82% людей с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном наблюдении в России, получают бесплатные препараты для лечения инфекции, заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский."Сегодня в РФ почти 82% лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, получают антиретровирусную терапию", - сказал Смоленский на круглом столе "Как увеличить продолжительность здоровой жизни с ВИЧ".Ранее сообщалось, что согласно данным Минздрава РФ, большинство (90%) людей с ВИЧ в РФ знают свой статус.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
В Роспотребнадзоре рассказали об обеспечении лекарствами пациентов с ВИЧ
Замглавы Роспотребнадзора Смоленский: 82% пациентов с ВИЧ получают бесплатные препараты